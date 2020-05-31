Azerbaycan Milli Meclisi, Türkiye ile imzalanan 4 anlaşmayı onayladı

AA

Milli Meclis, 25 Şubat'ta Bakü'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 8'inci Toplantısı'nda imzalanan "Askeri Mali İşbirliği Anlaşması", "Tercihli Ticaret Anlaşması", "Güvenlik İşbirliği Anlaşması Ek Protokolü" ile "Vize Muafiyeti Anlaşması"nı görüştü ve onayladı.

Vize Muafiyeti Anlaşması ile iki ülke arasındaki vize muafiyeti süresi 30 günden 90 güne çıkarıldı.

Tercihli Ticaret Anlaşması ile iki ülke arasında belirli ürünlerin ticaretinde kota ve gümrük vergisi uygulanmayacak. Anlaşmanın uygulanması için iki ülkenin yetkili ve uzmanlarından oluşan bir komite kurulacak.

Askeri Mali İşbirliği Anlaşması'na göre ise Türkiye Azerbaycan'a 200 milyon Türk lirası değerinde mali yardımda bulunacak. Anlaşmaya göre Azerbaycan bu meblağla Türk savunma sanayisi şirketlerinden ürün ve hizmet alacak.

Anlaşmalar, iki ülkenin cumhurbaşkanları onayladıktan sonra yürürlüğe girecek.