Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Aziz Sancar ile Canan Dağdeviren, ABD'de buluştu - Haberler | Sağlık Haberleri

        Aziz Sancar ile Canan Dağdeviren, ABD'de buluştu

        Meme kanserinin erken teşhisi ve ağrı eşiğinin ölçümüne yönelik giyilebilen ultrason cihazı geliştiren Türk bilim insanı Prof. Dr. Canan Dağdeviren, Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'ı ABD'de ziyaret etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2025 - 17:39 Güncelleme: 19.08.2025 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aziz Sancar ile Canan Dağdeviren, ABD'de buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Giyilebilir sağlık teknolojileri alanındaki icatlarıyla dünyada adından söz ettiren Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) görev yapan Türk bilim insanı Prof. Dr. Canan Dağdeviren'e, geçen yıl 2024 TÜSEB Aziz Sancar Bilim Ödülü verildi. Prof. Dr. Dağdeviren, bu yıl 9 Haziran'da geçirdiği beyin kanamasının ardından 12 gün yoğun bakımda kaldı. ABD'de aldığı tedavinin ardından 27 Haziran'da taburcu olan Prof. Dr. Dağdeviren, Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'ı, ABD'de bulunan Sancar Türk Kültürel ve Topluluk Merkezi'nde ziyaret etti.

        REKLAM

        "ATA'SI İLE BULUŞAN ÜLKÜ GİBİ HİSSETTİM"

        Ziyaretini sosyal medya hesabından paylaşan Dağdeviren, "Sayılan, kutsal, değerli; sevgide çok üstün tutulan, çok sevilen anlamına geliyor, Aziz. Bir insan, adının manasının hakkını ancak bu kadar verebilirdi. Aziz Hocam, aziz insan, aziz dost, canım hocam. Uzun zamandır hayal ettiğim bir ziyareti gerçekleştirebilmenin huzurunu yaşıyorum. Şu kısacık ömürde gönüller yapmaya geldik; sevmek ve sevilmek ne güzel şey. NC Chapel Hill'de 3 gün rüya gibi geçti, unutulmaz anılar biriktirdim. Kimsesizlerin kimsesi, Cumhuriyet'in eğitim verdiği bireyler olarak bilgimizi ve sevgimizi paylaştık, keyifli sohbetler yaptık. Sade Türk kahvelerimizi yudumladık Aziz Hocam ile. Rahatsızlığım nedeniyle Boston'a gelmek isteyecek kadar zarif ve yüce gönüllü, sabahın erken saatinde bizi havaalanından yolcu edecek kadar alçakgönüllü bir ruh. Cümlelerle anlatılamayacak kadar derin bir insan, Aziz Hocam. Durumun özü; kendimi Ata'sı ile buluşan Ülkü gibi hissettim. Sağ olsun, var olsun, aziz olsun, Aziz Hocam" dedi.

        "SENİ HER ŞEYİNLE SEVDİM, GÜZEL KIZIM"

        Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar ise Prof. Dr. Canan Dağdeviren ile gerçekleştirdiği görüşmeyi sosyal medya hesabından duyurarak, "Geldiğiniz için sana ve annene teşekkür ederim. Her yönünle; Türklüğün, bilim insanı kimliğin, anneliğin vefakarlığın ve sayamayacağım daha nice ulvi özelliklerinle seni her şeyinle sevdim, güzel kızım" ifadelerine yer verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kore'den 75 yıl sonra gelen 4 şehit
        Kore'den 75 yıl sonra gelen 4 şehit
        Trump'tan Putin'e mesaj: Umarım makul olur
        Trump'tan Putin'e mesaj: Umarım makul olur
        "Nice'i tercih ederdim"
        "Nice'i tercih ederdim"
        5G için geri sayım “2026'da sinyal almaya başlayacağız”
        5G için geri sayım “2026'da sinyal almaya başlayacağız”
        Meclis önünde şüpheli araç yangını
        Meclis önünde şüpheli araç yangını
        Bahçeli'den Özel'e: Hezeyanname
        Bahçeli'den Özel'e: Hezeyanname
        Ederson'da kritik hafta!
        Ederson'da kritik hafta!
        Bu semboller yoksa geri bırakın
        Bu semboller yoksa geri bırakın
        Gürültü avcısı trafik kameraları devrede!
        Gürültü avcısı trafik kameraları devrede!
        Spotify masaya oturdu
        Spotify masaya oturdu
        Montella'ya isim aranıyor!
        Montella'ya isim aranıyor!
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Trump'ın taahhüt ettiği 'güvenlik garantisi' nedir?
        Trump'ın taahhüt ettiği 'güvenlik garantisi' nedir?
        Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        İlişki bilmecesi
        İlişki bilmecesi
        Pirinç hakkında 10 ilginç gerçek!
        Pirinç hakkında 10 ilginç gerçek!
        İşte resmi yazışmalarda en çok yanlış yazılan kelimeler!
        İşte resmi yazışmalarda en çok yanlış yazılan kelimeler!
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar