'Baba'da mücadele başlıyor!

İşte o anlar;

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KADİR VE EMİN BİRBİRİNE MESAJ BIRAKTI

Kendi kayıp ilanını bulan Emin Saruhanlı, fotoğraftaki kişi olabileceğinden şüphelenerek ilanda yer alan numarayı aradı ancak Kadir'e ulaşamadı. Babasını bulmak için İlhan'dan yardım isteyen Kadir, tüm evsizleri bir araya toplayarak Emin'e dair bir iz bulabileceklerini düşündü. Emin, Kadir'in çocukluğundan bazı anları hatırlamaya başlarken Kadir'in yolu babasının da uğradığı bir araba mezarlığına düştü. Burada baba oğul habersizce birbirlerine mesaj bıraktı.