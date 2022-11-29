Baba final mi yapıyor, bu akşam son bölüm mü?

Show TV'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizisi Baba'nın final yapacağı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Başrolünde usta oyuncu Haluk Bilginer'in yer aldığı dizinin final yapıp yapmayacağı ve bu akşam son bölümü olup olmadığı ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...