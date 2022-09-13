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'Baba'nın yeni sezondan ilk tanıtımı yayınlandı

SHOW TV'nin fenomen dizilerinden 'Baba'nın yeni sezondan ilk tanıtımı yayınlandı. Nefesleri kesen tanıtımda 'Fazilet’in gözyaşları içinde 'Kadir’e “Baban nerede?” sorusu sorduğu anlar büyük merak uyandırıyor

'Baba'nın yeni sezondan ilk tanıtımı yayınlandı
Yeni sezondan ilk tanıtım
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SHOW TV'nin yayınlandığı andan itibaren büyük ses getiren Ay Yapım imzalı dizisi ‘Baba’nın sürpriz ve şaşırtıcı gelişmelerle dolu yeni sezonu için geri sayım başladı.

Nefesleri kesen tanıtımda 'Fazilet’in gözyaşları içinde 'Kadir’e “Baban nerede?” sorusu sorduğu anlar büyük merak uyandırıyor.

Sezon finaliyle akıllarda birçok soru işareti bırakan dizi seyirciyi ekran başına kilitleyecek yeni sezonun sürprizlerle dolu olduğunun sinyallerini veriyor.

Başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş’ın yer aldığı ‘Baba’nın senaryosunu Gökhan Horzum kaleme alırken, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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