Babasından 6 ay sonra o da öldürüldü

Babasından 6 ay sonra o da öldürüldü

Babasından 6 ay sonra o da öldürüldü! Şüpheli de çocuk! İstanbul'da 16 yaşındaki Barış Kabul, kız kardeşiyle arkadaşlık yapmaması yönünde uyardığı akranı tarafından öldürüldü. Hayatını kaybeden çocuğun babasının da 6 ay önce olayın gerçekleştiği yere yaklaşık 300 metre mesafede cinayete kurban gittiği öğrenildi

İstanbul'da Barış Kabul (16), kız kardeşiyle arkadaşlık yapmaması yönünde uyardığı D.B. (16) tarafından öldürüldü.

İHA'nın haberine göre olay, dün saat 23.00 sıralarında Bayrampaşa ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, daha önce de aralarında tartışma çıkan D.B. ve Barış Kabul, evlerinin yakınlarındaki bir parkta buluştu.

AĞIR YARALANDI, KURTARILAMADI

Barış Kabul, D.B.'den kız kardeşiyle olan arkadaşlığını bitirmesine ilişkin yeniden uyarıda bulundu. Büyüyen tartışma, Barış Kabul ile D.B. ve arkadaşları arasında kavgaya dönüştü. Kavgada D.B. tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Barış Kabul, ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Kabul, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ 3 ARKADAŞI İLE YAKALANDI

Olayın ardından polis ekipleri detaylı inceleme başlattı. İncelemeler doğrultusunda Barış Kabul'ü bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen D.B. ve olaya karıştığı öne sürülen E.B.K. (16), E.K. (16) ve S.T. (18) Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

6 AY ÖNCE DE BABASI ÖLDÜRÜLMÜŞ

Bıçaklanarak hayatını kaybeden Barış Kabul'ün babasının da 6 ay önce olayın gerçekleştiği yerden yaklaşık 300 metre uzakta silahla başından vurularak hayatını kaybettiği iddia edildi.