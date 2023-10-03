Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Babasından 6 ay sonra o da öldürüldü

        Babasından 6 ay sonra o da öldürüldü! Şüpheli de çocuk!

        İstanbul'da 16 yaşındaki Barış Kabul, kız kardeşiyle arkadaşlık yapmaması yönünde uyardığı akranı tarafından öldürüldü. Hayatını kaybeden çocuğun babasının da 6 ay önce olayın gerçekleştiği yere yaklaşık 300 metre mesafede cinayete kurban gittiği öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 18:56 Güncelleme: 03.10.2023 - 18:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Babasından 6 ay sonra o da öldürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da Barış Kabul (16), kız kardeşiyle arkadaşlık yapmaması yönünde uyardığı D.B. (16) tarafından öldürüldü.

        İHA'nın haberine göre olay, dün saat 23.00 sıralarında Bayrampaşa ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, daha önce de aralarında tartışma çıkan D.B. ve Barış Kabul, evlerinin yakınlarındaki bir parkta buluştu.

        AĞIR YARALANDI, KURTARILAMADI

        Barış Kabul, D.B.'den kız kardeşiyle olan arkadaşlığını bitirmesine ilişkin yeniden uyarıda bulundu. Büyüyen tartışma, Barış Kabul ile D.B. ve arkadaşları arasında kavgaya dönüştü. Kavgada D.B. tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Barış Kabul, ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Kabul, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        ŞÜPHELİ 3 ARKADAŞI İLE YAKALANDI

        Olayın ardından polis ekipleri detaylı inceleme başlattı. İncelemeler doğrultusunda Barış Kabul'ü bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen D.B. ve olaya karıştığı öne sürülen E.B.K. (16), E.K. (16) ve S.T. (18) Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        6 AY ÖNCE DE BABASI ÖLDÜRÜLMÜŞ

        Bıçaklanarak hayatını kaybeden Barış Kabul'ün babasının da 6 ay önce olayın gerçekleştiği yerden yaklaşık 300 metre uzakta silahla başından vurularak hayatını kaybettiği iddia edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul haberleri
        #haberler
        #Bayrampaşa
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Rezerv birikimi döviz kuru istikrarını destekliyor"
        "Rezerv birikimi döviz kuru istikrarını destekliyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        "Tazminatı 150 milyon Euro"
        "Tazminatı 150 milyon Euro"
        Yabancı borsaya ne zaman gelir?
        Yabancı borsaya ne zaman gelir?
        Turizm merkezinde Airbnb yasaklandı
        Turizm merkezinde Airbnb yasaklandı
        Prof. Dr. Atatüre'den büyük başarı
        Prof. Dr. Atatüre'den büyük başarı
        Çocuğunun eğitim masrafını üstlendiler
        Çocuğunun eğitim masrafını üstlendiler
        Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı! 7 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı! 7 kent için "sarı" alarm!
        Soylu’dan Yerlikaya’ya ziyaret
        Soylu’dan Yerlikaya’ya ziyaret
        Pazarın yarısı Tesla oldu
        Pazarın yarısı Tesla oldu
        Bağırsaktan yemek borusu ve ses tüpü yapıldı
        Bağırsaktan yemek borusu ve ses tüpü yapıldı
        Ermenistan Parlamentosu'ndan Putin kararı
        Ermenistan Parlamentosu'ndan Putin kararı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi