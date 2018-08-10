Baerum - Elverum rakamlar

Baerum ve Elverum, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Norveç 2.Lig Grup 1 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Baerum 20 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Elverum 26 puanda ve 3. sırada. Ev sahibi Baerum, son 5 maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Elverum, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 372. İddaa'da Baerum kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Elverum kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Baerum son haftadaki Follo müsabasında 5-1 kazandı.

Elverum, Brumunddal karşılaşmaında 3-0 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Baerum, 17 gol attı ve 7 gol yedi.

Elverum, dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Elverum 8 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.

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