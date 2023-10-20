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        Galatasaray ile Beşiktaş arasında 10 milyarlık dev derbi!

        Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren derbide Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Dev maç öncesi iki takımın toplam kadro değeri 10 milyar TL'yi aşıyor. İşte derbinin en değerli futbolcuları...

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 11:40 Güncelleme: 20.10.2023 - 11:42
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        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray ile Beşiktaş derbisi öncesinde takımların kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-kırmızılıların önde olduğu görülüyor.

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        Transfermarkt’ın verilerine göre Aslan; kadrosunda yer alan futbolcuların 236 milyon Euro’luk değeriyle ligdeki takımlar arasında bu alanda zirvede yer alıyor.

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        Kartal'ın kadrosundaki futbolcuların değeri ise 129 milyon Euro ve üçüncü sırada bulunuyor.

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        Merkez Bankası’nın günlük kuruna göre, iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 10 milyar 850 milyon TL.

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        EN DEĞERLİ TETE

        Galatasaray'da derbide oynaması durumunda Brezilyalı futbolcusu Tete 24 milyon Euro ile sahanın en değerlisi olacak.

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        Sarı-kırmızılılarda Tanguy Ndombele'nin 21 milyon Euro, Mauro Icardi ve Wilfried Zaha'nın da 20 milyon Euro değeri bulunuyor.

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        Beşiktaş’ta ise Gedson Fernandes 17 milyon Euro ile takımın en değerlisi konumunda yer alıyor.

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        Ayrıca siyah-beyazlılarda Daniel Amartey'in 12 milyon Euro ve Milot Rashica'nın da 8.5 milyon Euro piyasa değeri var.

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