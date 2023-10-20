Galatasaray ile Beşiktaş arasında 10 milyarlık dev derbi!

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Merkez Bankası’nın günlük kuruna göre, iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 10 milyar 850 milyon TL.

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EN DEĞERLİ TETE Galatasaray'da derbide oynaması durumunda Brezilyalı futbolcusu Tete 24 milyon Euro ile sahanın en değerlisi olacak.