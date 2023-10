Efsane 'Özgünhan'ın yavrusuna rekor fiyat!

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı TİGEM, 2023 yılının son elit tay satışını rekora imza atarak tamamladı.

"HER YIL 260 CİVARINDA YARIŞ TAYI SUNUYORUZ"

TİGEM Genel Müdürü Dr. Hasan Gezginç, 2023 yılında yapılan safkan Arap elit ve koşu tay satışlarında tarihi rekorlarla yüzlerin güldüğünü, bu başarıya imza atan başta TİGEM çalışanları olmak üzere emeği geçen herkesi gönülden kutladığını ifade etti.

Gezginç, "TİGEM, Türk tarımına bir noktada sigorta görevi gören tohumculukta, damızlıkta ve Arap atı yetiştiriciliğinde kadim bir kültürü olan, ülkemiz tarımını bu yönde destekleyen stratejik kuruluşlarımızdan biridir. Bir kadim kültürü devam ettiren ve her zaman Arap atı yetiştiriciliğinde üstün teknoloji ve geleneği bir arada kullanarak yarış camiasına destek veren bir kuruluşuz. TİGEM her yıl 1400 civarındaki at varlığı ile ortalama 260 civarında yarış atı ve elit yarış tayını sunmakta" dedi.

Gezginç, safkan Arap atı yetiştiriciliğini sahip olduğu tecrübe ve bilim ışığında profesyonel bir yaklaşımla sürdüren, bu genetik kaynağın günümüze kadar ıslah edilerek ulaşmasına ciddi katkı sağlayan TİGEM’in aynı bilinç ve sorumlulukla çalışmalarını sürdüreceğini söyleyerek, tayların alıcılarına hayırlar getirmesini diledi.