Bolu'da kaza, dün saat 09.30 sıralarında D-100 kara yolu Kartalkaya Kavşağı'nda meydana geldi. Bolu yönünden Ankara yönüne giden S.Ö. idaresindeki otomobil ile Adem Bayrak (38) yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR ANCAK KURTARILAMADILAR

DHA'da yer alan habere göre kazada, her ikisinde de kask bulunan motosiklet sürücüsü Bayrak ile arkasında oturan eşi Zeynep Bayrak (34), ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Bayrak çifti kurtarılamadı.