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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Karı koca motosiklet kazasında ölmüştü! Kahreden detay ortaya çıktı! - Güncel haberler

        Karı koca motosiklet kazasında ölmüştü! Kahreden detay ortaya çıktı!

        Bolu'da, dün sabah otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü 38 yaşındaki Adem Bayrak ile eşi 34 yaşındaki Zeynep Bayrak, hayatını kaybetmişti. Bugün, Artvin'in Hopa ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verilen ve 3 çocukları olduğu öğrenilen çiftin, aldıkları yeni motosikletle memleketlerine giderken can verdikleri ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 14:27 Güncelleme: 21.10.2023 - 15:37
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        Karı koca motosiklet kazasında ölmüştü! Kahreden detay ortaya çıktı!
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        Bolu'da kaza, dün saat 09.30 sıralarında D-100 kara yolu Kartalkaya Kavşağı'nda meydana geldi. Bolu yönünden Ankara yönüne giden S.Ö. idaresindeki otomobil ile Adem Bayrak (38) yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

        HASTANEYE KALDIRILDILAR ANCAK KURTARILAMADILAR

        DHA'da yer alan habere göre kazada, her ikisinde de kask bulunan motosiklet sürücüsü Bayrak ile arkasında oturan eşi Zeynep Bayrak (34), ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Bayrak çifti kurtarılamadı.

        ARAÇ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

        Otomobil sürücüsü S.Ö. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        MOTOSİKLETİ YENİ ALMIŞLAR

        Adem ve Zeynep Bayrak çiftinin, aldıkları yeni motosikletle memleketleri Artvin'in Hopa ilçesine gitmek için yola çıktıkları belirtildi.

        CENAZELER MORGA KALDIRILDI

        Hopa'da esnaflık yapan Adem ve Bayrak çiftinin cenazeleri, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nin morguna kaldırıldı.

        3 ÇOCUKLARI VARDI

        AA'da yer alan habere göre aileleri tarafından alınan Bayrak çiftinin cenazesi, Artvin'in Hopa ilçesinde defnedildi. 3 çocuk sahibi çiftin cenazeleri, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Sundura Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi. Törene, çiftin yakınları ile vatandaşlar katıldı.

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        #ARTVİN
        #Son dakika haberler
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