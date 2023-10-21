İsrail-Hamas çatışmaları, İsrail'in 17 Ekim akşamı Gazze'de bulunan hastaneyi vurmasıyla şiddetini artırarak devam ediyor.

İsrail'in kara operasyonu hazırlıkları sürerken, Gazze'ye bombardıman gece boyu sürdü.

İşte çatışmaların 15. gününde yaşananlar...

Açıklamada, İsrail Esirler ve Kayıplar Dosyası Koordinatörü Gal Hirschin, İsrail ordusu ve emniyet güçleri eşliğinde serbest bırakılan iki esiri Gazze sınırında karşıladığı ve ABD'li anne-kızın aileleriyle buluşmak üzere askeri bir noktaya hareket ettikleri ifade edildi.

"REFAH SINIR KAPISI AÇILDI"

İsrail´deki ABD Büyükelçiliği, Refah Sınır Kapısı´nın bugün yerel saatle 10.00´da açıldı.

Refah Sınır Kapısı'nın açılacağı bilgisi üzerine ise ABD İsrail Büyükelçiliği tarafından şu açıklama yapılmıştı:

"Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı´nın 21 Ekim Cumartesi günü yerel saatle 10.00'da açılacağı bilgisini aldık. Sınırın açılması halinde, yabancı vatandaşların Gazze'den ayrılmaları için ne kadar süre açık kalacağını bilmiyoruz. Sınırın açılması halinde çok sayıda kişinin sınırı geçmeye çalışacağını tahmin ediyoruz ve Mısır'a girmeye çalışan ABD vatandaşları, sınırın her iki tarafında da kaotik ve düzensiz bir ortamın oluşmasını beklemelidir. ABD hükümetinin Mısır'daki yardımlarına ilişkin güncel bilgileri size bu e-posta adresi üzerinden göndereceğiz. Durum dinamik ve değişken olmaya devam etmektedir ve güvenlik ortamı öngörülemezdir. Sınıra doğru hareket etmeden ya da karşıya geçmeye çalışmadan önce kişisel emniyet ve güvenliğinizi değerlendirmelisiniz. Gazze'den ayrıldıysanız ya da Gazze'de bulunmuyorsanız, lütfen bu mesaja yanıt vererek mevcut konumunuzu bize bildirin."