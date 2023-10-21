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        Haberler Dünya İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün| Son dakika: Refah Sınır Kapısı açıldı! Gazze'de son durum

        İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün: Refah Sınır Kapısı açıldı!

        İsrail-Hamas çatışmaları şiddetini artırarak 15. gününde devam ediyor. Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki tek sınır kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nı açtı. ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın 21 Ekim Cumartesi günü yerel saatle 10.00'da açılacağı bilgisini aldık. Sınır açılırsa yabancı vatandaşların Gazze'den çıkışı için ne kadar süre açık kalacağını bilmiyoruz. Sınırın açılması durumunda çok sayıda kişinin geçmeye çalışacağını tahmin ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Katar'ın çabalarına yanıt olarak iki ABD'li esiri insani gerekçelerle serbest bıraktıklarını duyurmuştu. İsrail, Hamasın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının serbest bıraktığı 2 ABD'li esirin (anne ve kızı) İsrail topraklarına ulaştığını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2023 - 10:05 Güncelleme: 21.10.2023 - 10:31
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        İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün
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        İsrail-Hamas çatışmaları, İsrail'in 17 Ekim akşamı Gazze'de bulunan hastaneyi vurmasıyla şiddetini artırarak devam ediyor.

        İsrail'in kara operasyonu hazırlıkları sürerken, Gazze'ye bombardıman gece boyu sürdü.

        İşte çatışmaların 15. gününde yaşananlar...

        HAMAS SERBEST BIRAKILANLARIN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

        İsrail, Hamasın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının serbest bıraktığı 2 ABDli esirin (anne ve kızı) İsrail topraklarına ulaştığını duyurdu.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Hamas'ın elindeki ABD'li anne Judith Raanan ve kızı Natali Raanan'ın bugün serbest bırakıldığı belirtildi.

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        Açıklamada, İsrail Esirler ve Kayıplar Dosyası Koordinatörü Gal Hirschin, İsrail ordusu ve emniyet güçleri eşliğinde serbest bırakılan iki esiri Gazze sınırında karşıladığı ve ABD'li anne-kızın aileleriyle buluşmak üzere askeri bir noktaya hareket ettikleri ifade edildi.

        "REFAH SINIR KAPISI AÇILDI"

        İsrail´deki ABD Büyükelçiliği, Refah Sınır Kapısı´nın bugün yerel saatle 10.00´da açıldı.

        Refah Sınır Kapısı'nın açılacağı bilgisi üzerine ise ABD İsrail Büyükelçiliği tarafından şu açıklama yapılmıştı:

        "Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı´nın 21 Ekim Cumartesi günü yerel saatle 10.00'da açılacağı bilgisini aldık. Sınırın açılması halinde, yabancı vatandaşların Gazze'den ayrılmaları için ne kadar süre açık kalacağını bilmiyoruz. Sınırın açılması halinde çok sayıda kişinin sınırı geçmeye çalışacağını tahmin ediyoruz ve Mısır'a girmeye çalışan ABD vatandaşları, sınırın her iki tarafında da kaotik ve düzensiz bir ortamın oluşmasını beklemelidir. ABD hükümetinin Mısır'daki yardımlarına ilişkin güncel bilgileri size bu e-posta adresi üzerinden göndereceğiz. Durum dinamik ve değişken olmaya devam etmektedir ve güvenlik ortamı öngörülemezdir. Sınıra doğru hareket etmeden ya da karşıya geçmeye çalışmadan önce kişisel emniyet ve güvenliğinizi değerlendirmelisiniz. Gazze'den ayrıldıysanız ya da Gazze'de bulunmuyorsanız, lütfen bu mesaja yanıt vererek mevcut konumunuzu bize bildirin."

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        2 ABD'Lİ ANNE KIZIN SERBEST BIRAKILACAĞI DUYURULMUŞTU

        Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, dün gece saatlerinde Katar'ın çabalarına yanıt olarak iki ABDli esiri insani gerekçelerle serbest bıraktıklarını duyurmuştu.

        Ebu Ubeyde, "Bu yaptığımız, ABD'ye ve dünyaya, ABD Başkanı Joe Biden ve onun faşist yönetiminin iddialarının asılsız olduğunu göstermek içindir" ifadelerini kullanmıştı.

        Kassam Tugayları Sözcüsü, daha önce yaptığı açıklamada ellerinde 200 ile 250 arasında esir bulunduğunu söylemişti.

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