Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Ömer Çelik'ten Fazıl Say'a destek: Konserlerinin iptal edilmesini Kınıyoruz!

        Son dakika haberi Ömer Çelik'ten Fazıl Say'a destek: Kınıyoruz

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sanatçı Fazıl Say'ın Avrupa'daki konserlerinin iptal edilmesine tepki göstererek, "Sanatçımız Fazıl Say'ın İsrail'in Filistin'deki insanlık dışı saldırılarına karşı çıkan fikirlerinden dolayı Avrupa'daki konserlerinin iptal edilmesini kınıyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 11:38 Güncelleme: 21.10.2023 - 11:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ömer Çelik'ten Fazıl Say'a destek: Kınıyoruz
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sanatçı Fazıl Say'ın Avrupa'daki konserlerinin iptal edilmesine tepki gösterdi.

        Fazıl Say: Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan lider
        Fazıl Say: Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan lider Haberi Görüntüle

        Çelik, "Karanlık bir zihniyet, medeniyetin tüm değerlerini yok etmek istercesine, İsrail´in insanlık dışı saldırganlığına karşı çıkan ve barışı savunan üniversite öğrencilerini, aydınları, yazarları, sporcuları ve sanatçıları hedef alıyor. Bu çerçevede sanatçımız Fazıl Say'ın İsrail'in Filistin'deki insanlık dışı saldırılarına karşı çıkan fikirlerinden dolayı Avrupa'daki konserlerinin iptal edilmesini kınıyoruz" dedi.

        Çelik X'ten yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

        İsviçre konserleri iptal edildi
        İsviçre konserleri iptal edildi

        "Dünyada şimdiye kadar itibarlı bilinen bazı yayın organları, utanç verici hedef göstermelerin ilan tahtası durumuna dönüşmüş durumdadır. Bu şebekeler tarafından hedef alınmak her sanatçı ve aydın için onurdur.

        Sayın Fazıl Say’ın masum sivillere sahip çıkan, Netenyahu’nun canice siyasetine karşı olan, herkes kesime dönük hakkaniyetli bir çözüm için gayret gösteren Sayın Cumhurbaşkanımızın barıştan yana olan yaklaşımını desteklemesi takdir edilmesi gereken bir tavırdır.

        Tüm dünyanın barbarlığa ve yalana teslim olmasını isteyen karanlık bir zihniyet barış isteyen herkesi susturmak istiyor.

        Silahına susturucu takmış katiller gibi tüm değerleri öldürmek istiyorlar.

        Rusya-Ukrayna savaşını bahane eden aynı karanlık kafalar üniversitelerde Dostoyevski derslerinin yasaklanmasından Rus orkestra şefinin işine son verilmesine kadar, Nazilerin kitap yakma eylemlerini hatırlatan kötülüklere imza atmışlardı.

        Şimdi de adil bir çözüm ve barış isteyen herkesi linç etmeye kalkışıyorlar.

        Bunlar bilsin ki, insanlık barbarlığa teslim olmayacak...

        Bunlar bilsin ki, cinayet ve yalan siyasetleri karşısında susmayacağız...

        Bunlar bilsin ki, masumlardan yana yükselen her ses insanlığın umudu olmayı sürdürecek...

        Yalan siyasetleriyle ve hakikat düşmanı propogandalarıyla kimseyi kandıramayacaklar.

        İnsanlık haysiyeti bu barbarlığı yenecek.

        Sanat, bu hakikat düşmanlarına masum çocuklar ölmesin diye barışın alfabesiyle cevap vermeye devam edecek."

        FAZIL SAY'DAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A

        Sanatçı Fazıl Say, "Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan lider" demişti.

        REKLAM

        Sanatçı Fazıl Say, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail-Hamas politikasına destek vererek, "Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan liderdir" dedi.

        Fazıl Say X'ten yaptığı paylaşımlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail-Hamas çatışmalarında izlediği politikaya destek vermişti.

        "BU SİYASETİN DÜNYADA YERİ YOK"

        İsrail'e tepki gösteren Say, "Netanyahu siyasetinin bu dünyada yeri olmamalı. Savaş, terör, vahşet… Katliam… Bu siyasetin bu dünyada hiç bir yeri yoktur, olmayacaktır. İnsanlara, yaşama hakkı ve eşit haklar vermeyen her siyaset 'ölüm kültürü' vahşetini yaratandır. İsrail halkı aylarca bu berbat siyaseti protesto ettiler. Bizzat şahidim" ifadelerini kullanmıştı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgeye yönelik itidal çağrısıyla birlikte izlediği politikayı destekleyen Say, "Şunu da eklemek isterim, hatta tüm eleştiri oklarını almayı göze alarak; Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan liderdir. Rusya-Ukranya savaşında da bu bence böyleydi" demişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Eski eşini bıçaklayıp, yüzüne tiner attı! "Öldü mü" diye mesaj yolladı!
        Eski eşini bıçaklayıp, yüzüne tiner attı! "Öldü mü" diye mesaj yolladı!
        53 yılın en sıcak 7'nci yazı!
        53 yılın en sıcak 7'nci yazı!
        Mehmet Uçum: Yapım süreci halkla başlayıp halkla bitmeli
        Mehmet Uçum: Yapım süreci halkla başlayıp halkla bitmeli
        İşte derbinin 11'leri
        İşte derbinin 11'leri
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Taksim'de sahte dolar dağıtmışlardı! "Pes" dedirten savunma!
        Taksim'de sahte dolar dağıtmışlardı! "Pes" dedirten savunma!
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        10 milyarlık dev derbi!
        10 milyarlık dev derbi!
        Tüyler ürperten cinayet! Hackeri döverek öldürüp gömdüler
        Tüyler ürperten cinayet! Hackeri döverek öldürüp gömdüler
        Hamas ve İsrail arasında 18 yıl arabuluculuk yapan Dr. Gershon Baskin: Savaş Netanyahu’yu daha da zayıflattı
        Hamas ve İsrail arasında 18 yıl arabuluculuk yapan Dr. Gershon Baskin: Savaş Netanyahu’yu daha da zayıflattı
        İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün
        İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün
        150 milyon yıllık Barry'e dudak uçuklatan rakam!
        150 milyon yıllık Barry'e dudak uçuklatan rakam!
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        'Kız meselesi' değil ölümüne şiddet!
        'Kız meselesi' değil ölümüne şiddet!
        Beyzanur 22 yaşındaydı! Büyük acı!
        Beyzanur 22 yaşındaydı! Büyük acı!
        Süper Kupa, Suudi Arabistan'da oynanacak
        Süper Kupa, Suudi Arabistan'da oynanacak
        Sıcaklıklar artıyor! İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklıklar artıyor! İllerimizde hava durumu!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Dönüş tarihi belli oldu!
        Dönüş tarihi belli oldu!