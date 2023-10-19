Habertürk Spor yazarları Galatasaray-Beşiktaş derbisini değerlendirdi

Berabere biterse G.SARAY: Akıllar süratle Bayern maçına kayar. Hatayspor maçındaki bir F.Bahçe galibiyeti moral bozar. Ama Şampiyonlar Ligi motivasyonu “Lig uzun maraton” dedirtir.

- Derbinin kazanılması veya kaybedilmesi iki takımda neleri değiştirir?

KAZANIRSA BEŞİKTAŞ: Muhtemelen Salı gününe kalmaz seçim ile ilgili takvim netleşir. Burak Yılmaz kredisini minimum peşisıra alınacak 3 yenilgiye kadar taşır. Türkiye Kupası ve Konferans Ligi’ndeki performans için Beşiktaşlılar tekrar tribüne döner. Her camianın üretmek istediği "evlattan hoca" kavramı Sergen Yalçın sonrası yine yeşillenir.

KAZANIRSA G.SARAY: Akıllar süratle Bayern maçına kayar. Hatayspor maçındaki bir F.Bahçe galibiyeti keder edilmez. Salı günkü Seyrantepe şölenine bakılır. Yüzler çok güler.

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KAYBEDERSE G.SARAY: Bayern maçını etkilemez diyemezsin. Hatay-F.Bahçe maçını daha dikkatli izlersin. Salı gecesi alınacak bir yenilgiyle homurtular başlar. “Transferler de pahalı mı oldu acaba?” sorusu akıllardan geçer. Çekilmez bir hafta olur…

KAYBEDERSE BEŞİKTAŞ: Kongre tarihi netleşir. “ Burak da iyi çocuk ama yapamayacak bu işi” denir. İlk iç saha maçında kongre tarihi belli olmuş olsa bile yönetime protesto yine zuhur eder. Sevimsiz günler camiayı bekler. Kongre kulisleri yoğunlaşır.