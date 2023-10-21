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        Haberler Gündem 3. Sayfa Manisa'da öğle yemeği 454 işçiyi hastanelik etti! - Son dakika haberleri

        Öğle yemeği 454 işçiyi hastanelik etti!

        Manisa'da, organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren fabrikalarda çalışan ve dün yedikleri öğle yemeğinden sonra rahatsızlanan 104 kişi daha gece hastanelere başvurdu. Böylelikle hastaneye başvuranların sayısı 454'e ulaştı. Yedikleri yemekten zehirlendikleri üzerinde durulan işçilerin tamamı tedavilerinin ardından taburcu edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 15:33 Güncelleme: 21.10.2023 - 15:39
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        Öğle yemeği zehirledi! 454 işçi hastanelik oldu!
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        Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren çeşitli fabrikalarda dün öğle yemeği sonrası rahatsızlanan 350 kişi, hastanelere başvurdu.

        ZEHİRLENME ŞÜPHESİ

        DHA'da yer alan habere göre öğle yemeğinde önceki gün peynirli makarna, dün ise kıymalı patates yedikleri belirlenen işçiler, zehirlenme şüphesiyle tedaviye alındı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri söz konusu fabrikalara yemek tedariki yapan firmadan incelenmek üzere gıda numuneleri aldı. Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da su numuneleri alındı. Yemek şirketi hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

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        454 KİŞİ HASTANELİK OLDU

        Fabrikalarda çalışanların hastaneye başvuruları gece de sürdü. Rahatsızlanan 104 kişi daha çeşitli hastanelere başvurdu. Rahatsızlanan toplam 454 kişi ayakta müdahalelerinin ardından evlerine gönderildi.

        "BESİN ZEHİRLENMESİ YAŞANDI"

        Manisa İl Sağlık Müdürlüğü, konuya ilişkin açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, "Manisa'da iş yerlerine hizmet veren bir yemek dağıtım firması kaynaklı olduğu düşünülen besin zehirlenmesi vakaları gerçekleşmiştir. Hastanelerimize benzer şikayetle başvuran vaka sayısının artması üzerine il sağlık müdürlüğümüzce gerekli koordinasyon ve çalışmalar gerçekleştirilerek olayın öğrenildiği ilk andan itibaren gerekli tedbirler alınmış ve bir aksamaya mahal verilmeden süreç yönetilmiştir.

        "HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMAMAKTADIR"

        İl Sağlık Müdürlüğümüzce ilgili yemek dağıtım firmasından su numunesi, yemeklerden ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce gıda numunesi alınmıştır. Olaydan etkilenen vatandaşlarımızın tedavileri Manisa Şehir Hastanesi, Merkezefendi Devlet Hastanesi, Saruhanlı Devlet Hastanesi, Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi, Özel Grandmedical Hastanesi ve Özel Sekiz Eylül Hastaneleri'nde gerçekleştirilmiştir. Hastalarımız arasında hayati tehlikesi olan kişi bulunmamaktadır. İlgili yemek firmasında denetimler devam etmekte olup, adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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        #Manisa
        #Son dakika haberler
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