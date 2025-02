Bağışıklık sistemini destekliyor, hastalıklara karşı koruma sağlıyor: Portakaldan daha fazla C vitamini içeren 5 şaşırtıcı besin!

C vitamini denildiğinde çoğumuzun aklına ilk olarak portakal gelir. Gerçekten de turunçgiller, bu önemli vitamini bol miktarda içeren meyvelerdir. Orta boy bir portakal yaklaşık 60 ila 83 miligram C vitamini sağlar ve bu miktar, çoğu insanın günlük ihtiyacını karşılamaya yeterlidir.

Günlük önerilen C vitamini miktarı 65 ila 90 miligram arasında değişirken, portakal tüketimi bu gereksinimi kolayca karşılayabilir. Ancak, portakal tek seçenek değildir. Doğada, bu vitamin açısından portakaldan daha zengin birçok besin bulunmaktadır. Üstelik bu besinler, turunçgil tüketmeyi sevmeyenler için de harika alternatifler sunar.

Ayrıca, C vitamini tüketimini demir açısından zengin gıdalarla birleştirmek, vücudun demir emilimini artırabilir. Örneğin, yeşil yapraklı sebzelerle portakal kabuğu eklemek veya bir salataya kırmızı biber eklemek, hem demir hem de C vitamini açısından güçlü bir beslenme sağlar. İşte portakaldan daha fazla C vitamini içeren beş harika besin!

1. KIRMIZI VE SARI BİBER

Kırmızı ve sarı biberler, C vitamini bakımından oldukça zengindir. Yarım su bardağı biber, yaklaşık 144 mg C vitamini içerir. Bu miktar, çocuklar, yetişkinler ve emziren kadınlar için önerilen günlük C vitamini miktarının çok üzerindedir.

Günlük olarak beslenmenize biber eklemek, sadece C vitamini ihtiyacınızı karşılamakla kalmaz, aynı zamanda beta-karoten gibi diğer antioksidanları da almanızı sağlar. Salatalara ekleyebilir, çiğ olarak tüketebilir ya da yemeklerinizde kullanabilirsiniz.

2. PAPAYA

Papaya, tropikal meyveler arasında en fazla C vitamini içerenlerden biridir. Yarım papaya 94 mg C vitamini sağlar ve bu, günlük ihtiyacınızı karşılamak için yeterlidir.

Üstelik çiğ olarak tüketildiğinde vitamin kaybı yaşanmaz. Papaya, tatlı bir meyve olduğu için meyve salatalarında, smoothie’lerde veya taze olarak doğranıp tek başına tüketilebilir. Ayrıca, sindirimi kolaylaştıran enzimler içerdiği için bağırsak sağlığını da destekler.

Yeşil rengiyle dikkat çeken kivi, C vitamini açısından oldukça güçlü bir meyvedir. Üstelik kabuğuyla birlikte tüketildiğinde ekstra lif alımı sağlar. Bir büyük kivi 84 mg C vitamini içerir ve bu miktar, orta boy bir portakaldan daha fazladır.