Annesiyle olan bağını zedeleyecek bu tavır, gerilimi daha da artırıyor. Bahar ise Aziz Uras’ın öğrendiklerinden dolayı büyük bir baskı altında kalırken Bahar’ın içinde bulunduğu çıkmaz, onu zor kararların eşiğine getiriyor. Bu sırada Evren, Bahar’a destek olmaya çalışsa da gelişmeler, ikiliyi hiç beklemedikleri şekilde sınayacaktır.