Bahar 51. bölümde neler olacak? Show TV canlı yayın izleme ekranı ile Bahar 51. bölüm izle
Show TV'nin ilgiyle takip edilen yapımlarından "Bahar: Çiçek Açmaya Hazır mısın?" bu akşam yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Dizinin son bölümü yine Show TV'nin resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Peki, Bahar'ın 51. bölümünde izleyicileri hangi gelişmeler bekliyor? İşte yeni bölümde öne çıkan detaylar ve Show TV canlı yayın ekranı…
Show TV'nin başarılı dizilerinden olan, "Bahar: Çiçek Açmaya Hazır mısın?" yeni bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Yeni bölüm, Show TV web sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Peki, Bahar 51. bölümde neler olacak? İşte, yeni bölümde yaşanacaklar ve Show TV canlı yayın izleme ekranı...
BAHAR 51. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Bahar, Harun’un kendisini öptükten sonra söyledikleriyle, geçmişte Harun’u çok yaralayacak bir şey yapmış olma ihtimaliyle yüzleşir.
Bahar henüz bu olayın şokunu yaşarken meydana gelen büyük bir kaza nedeniyle tüm doktorlar acil olarak hastaneye çağrılır.
Kazazedelere müdahale ederlerken Evren’in mesafeli tavrı Bahar’ın dikkatini çeker. Sonunda Evren, onu Harun’la gördüğünü söyleyerek ondan hesap sorar.
Bu durum ikilinin ilişkilerinin daha da gerilmesine neden olur. Bu sırada Aziz Uras ve Seren arasındaki ipler de geriliyordur.
Bahar, onların boşanması konusunda kendinden beklenmeyen bir yol izlemeye karar verir. Hastaneye gelen nadir rastlanan bir vaka ise, Harun’un ona karşı duyduğu öfkenin nedenini anlamasını sağlar. Ve bu neden Bahar’ın tahminlerinin çok ötesindedir.
BAHAR 51. BÖLÜM CANLI İZLE
Bahar bu akşam 51. bölümü ile ekranlara gelecek. İzleyiciler, Show TV canlı yayın ekranı üzerinden bölümü anlık olarak izleyebilir.