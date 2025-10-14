Habertürk
Habertürk
        'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' bu akşam SHOW TV'de

        'Bahar' bu akşam SHOW TV'de

        'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?', bu akşam 54'üncü bölümüyle bu akşam SHOW TV'de izleyicilerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2025 - 10:17 Güncelleme: 14.10.2025 - 10:19
        'Bahar' bu akşam SHOW TV'de
        Hayata tutunmanın gücünü yeniden hatırlatacak olan, SHOW TV'nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?', yeni bölümüyle bu akşam, saat 20.00'de izleyicilerle buluşacak.

        Mehmet Can Bindal'ın yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu; Rana Mamatlıoğlu ile Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Demet Evgâr, Buğra Gülsoy, Mert Turak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Hayal Köseoğlu, Esra Ruşan, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Can Kızıltuğ, İrem Kahyaoğlu, Mert Öner ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer almaya devam ediyor.

        #Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?
