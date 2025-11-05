Habertürk
        Haberler Televizyon 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?', sosyal medyada gündem oldu

        'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?', sosyal medyada gündem oldu

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?', dün akşam ekrana gelen 57'nci bölümüyle sosyal medyada gündem oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2025 - 13:29 Güncelleme: 05.11.2025 - 13:29
        Sosyal medyada gündem oldu
        SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, ilgiyle takip edilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?', dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Bahar’ın ailesiyle sınavının izleyicileri etkilediği bölümde tehlikeli ittifaklar ekrana damgasını vurdu.

        'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?’ın 57'nci bölümü AB’de; 3.61 izlenme oranı 11.13 izlenme payı, ABC1 20+ grubunda; 3.48 izlenme oranı 9.89 izlenme payı, Total’de ise 3.25 izlenme oranı 9.44 izlenme payı elde etti. Dün akşam ekrana gelen 57'nci bölümü büyük ilgi toplarken, dizi #Bahar etiketiyle sosyal medyada tam 4 saat 20 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

        'BAHAR: ÇİÇEK AÇMAYA HAZIR MISIN?’IN 57'NCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        “ÇOCUKLARIMIN GÖZLERİNE BAKMADIM”

        Uras, Umay ve Parla’nın başına gelenlerden dolayı kendini suçlayan Bahar’ın içindeki yangını Harun söndürmeye çalıştı. Adeta dünyası başına yıkılan Bahar için nefes almak bile zor hale gelirken, çocuklarıyla yeterince ilgilenemediğini, onları koruyamadığını Harun’a anlattı.

        Harun, Bahar’ın kendini suçlamasını istemese de, Bahar’ı sakinleştirmek için ona kollarını açtı. Bahar ve Harun’u ilk defa bu kadar yakın gördüğümüz yeni bölüm, seyirciye yeni dengelerin sinyallerini verirken, ikilinin arasındaki duygusal bağ derinleşti.

        Yeni bölümde; Parla ve Umay’ın başına gelenler evde büyük bir paniğe sebep oldu. Tüm aileyi endişeye sürükleyen olayda kızlar, gerçekte ne olduğunu gizlemeye çalıştı. Apar topar hastaneye getirilen Umay ve Parla’nın arasındaki tansiyon, işler karıştıkça yükseldi. Gerçekleri söyleyip hem Parla’yı korumak hem de ailesine sığınmak isteyen Umay’a Parla karşı çıksa da, Bahar ve Rengin çoktan kızlarının başına gelenlerin arkasında başka gerçekler olduğunu anlamıştı.

        “Bize saldırdılar!”

        Bu sırada Çağla’nın hamlesi işe yaradı ve Seren’in hastaneye dönmesi için önünde hiçbir engel kalmadı. Olaylar gittikçe kızışırken Maral, oyununa Naz’ı dahil etmeye karar verdi. Maral’ın, Naz’a Evren’i kendisine çekmek için sunduğu yol, Naz’ı tereddütte bıraksa da Maral’ın stratejisi işlemeye başladı. Naz bebeği için savaşmaya başlarken, Umay ve Parla da hastaneye geldi.

        Kaosun çığ olduğu hastanede Umay’ın gözleri adeta gerçekleri bağırır gibiydi. Ailesi kızlardan kan testi isterken, gözyaşlarıyla direnen kızlar polis eşliğinde uzaklaştırılırdı. Her şeyin elinden kayıp gittiğini hisseden Bahar’a Harun müdahale ederek dayanacağı bir omuz oldu.

        Bahar’ın büyük isyanına Harun yetişti;

        Bölümün finalinde, Bahar ve kızlar için gerçeklerin peşine düşen Harun, Yusuf’tan gerçeklerin ihtimallerini öğrenirken; Bahar, Rengin ve Evren de gerçeklere adım adım yaklaşarak yıkımın eşiğine geldi. Gerilim doruktayken kızlara kırmızı reçeteli ilaç satan Efe’nin peşine Uras, Harun ve Yusuf düştü. Ancak gerçeklerin yakasına yapışmak o kadar kolay olmadı.

        Kovalamaca sırasında yaralandığını fark etmeyen Harun kan kaybından bilincini kaybederken, hiçbir şey fark etmeyen Uras adeta dehşete kapıldı. Gerçeklere giden yolda kaderin kimsenin önüne kırmızı halı serme niyeti yoktu. Büyük soru işaretleriyle biten bölümde kızların sır perdesi ve Harun’un akıbeti, seyircide yeni bölüme dair büyük heyecan yarattı.

        İşte geceye damga vuran final sahnesi;

        Mehmet Can Bindal‘ın yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu; Rana Mamatlıoğlu ile Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Demet Evgâr, Buğra Gülsoy, Mert Turak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Esra Rusan, Hayal Köseoğlu, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Can Kızıltuğ, İrem Kahyaoğlu, Mert Öner ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer almaya devam ediyor.

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' her salı saat 20.00’de SHOW TV’de!

        #Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?
