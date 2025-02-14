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        Haberler Televizyon 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

        'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, 35'inci bölümünden yeni bir tanıtım daha izleyicilerle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2025 - 23:44 Güncelleme: 14.02.2025 - 23:44
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        Bir tanıtım daha yayınlandı
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        SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, 35'inci bölümünden yeni bir tanıtım daha izleyicilerle buluştu.

        'İşte Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' 35. Bölüm 2. Tanıtımı;

        Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu; Deniz Akçay’ın kaleme aldığı, senaryo ekibinin; Armağan Gülşahin, Gökhan Atasoy ve Yasemin Erturan’dan oluştuğu dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Devrim Kabacaoğlu ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide; Nihal Yalçın, 'Efsun' karakterine, Emre Karayel de 'Tolga' karakterine hayat veriyor.

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' her salı saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?
        #show tv
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