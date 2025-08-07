Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Bahar ne zaman başlıyor? SHOW TV Bahar yeni sezon tarihi açıklandı mı? Bahar dizisi yeni bölüm ne zaman?

        Bahar yeni sezon tarihi açıklandı mı? Bahar dizisi yeni bölüm ne zaman?

        SHOW TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bahar, sezon finaliyle izleyicisini duygusal bir vedaya uğurlamıştı. Başarılı oyuncu Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı ve her bölümüyle sosyal medyada gündem olan dizi, yeni sezon hazırlıklarına hız verdi. Salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Bahar'ın yeni sezon bölümleri için heyecan dorukta. Peki, merakla beklenen yeni sezon tarihi belli oldu mu? Bahar ne zaman başlıyor? İşte merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2025 - 22:14 Güncelleme: 07.08.2025 - 22:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Etkileyici senaryosu ve güçlü oyunculuk performanslarıyla büyük beğeni toplayan Bahar dizisi, sezon arasına girmesinin ardından yeniden gündemde. Özellikle Demet Evgar’ın hayat verdiği karakterle gönüllerde taht kurduğu yapım, yeni sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkmak için gün sayıyor. Yaz arasına giren dizinin ne zaman ekrana döneceği ise diziseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bahar yeni sezonuyla ne zaman başlayacak? İşte Bahar yeni sezon tarihi...

        2

        BAHAR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Bahar dizisinin yeni sezonuna dair resmi yayın tarihi henüz netleşmedi. Geçtiğimiz yıl ekranlara 24 Eylül tarihinde dönüş yapan yapım için bu yılki başlangıç takvimi merakla bekleniyor.

        3

        Dizinin yayın günü olan Salı akşamları yeniden izleyiciyle buluşması beklenirken, yapım ekibinden gelecek resmi açıklama sonrasında yeni sezon bilgileri haberimize eklenecektir.

        4

        BAHAR SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

        Bahar'ın Sezon Finali Bölümünde; Uzun ve meşakkatli bir yolun ardından uzman doktor olan Bahar, daha ilk gününde hayatının en zorlu vakalarından biriyle karşı karşıya kalır. Ancak ameliyat sırasında gerçeklesen beklenmedik olaylar onun için durumu daha da zorlaştırır. Öte yandan Evren Peran’daki son ameliyatını başarıyla tamamlamıştır. Onu da zorlu bir karar bekler: Amerika’ya gitme kararından vazgeçecek midir? Bu sırada hastane koridorlarında yeni bir gelişme olur: Amerika’da düzenlenecek prestijli bir tıp kongresi için adaylar belirlenmektedir.

        5

        Kimlerin gideceği yavaş yavaş netleşirken ekibin başında gidecek Timur’un uçak korkusu Rengin’in elini kolunu bağlar. Hiç beklenmedik bir anda Tolga’nın Çağla’ya yaptığı hamle hastanede büyük şaşkınlık yaratırken Gülçiçek ve Reha’nın düğün hazırlıkları ise sona yaklaşır. Nikah günü yaşananlarsa, herkesin hayatını sonsuza dek değiştirecektir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Bakan Fidan'dan Şam ziyareti açıklaması
        Bakan Fidan'dan Şam ziyareti açıklaması
        Lübnan'dan kritik karar: Silahlar toplanacak
        Lübnan'dan kritik karar: Silahlar toplanacak
        Tekne faciasında yük gemisi kaptanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        Tekne faciasında yük gemisi kaptanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        MİT’ten FETÖ mahrem imamına operasyon!
        MİT’ten FETÖ mahrem imamına operasyon!
        Başakşehir, Norveç'te avantajı kaptı!
        Başakşehir, Norveç'te avantajı kaptı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal Başbakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal Başbakanı ile görüştü
        Netanyahu'dan Gazze'nin tamamını işgal sinyali
        Netanyahu'dan Gazze'nin tamamını işgal sinyali
        Morata, İtalya yolcusu!
        Morata, İtalya yolcusu!
        Trafik tartışması aşiret kavgasına döndü!
        Trafik tartışması aşiret kavgasına döndü!
        Seri katil iddiasında Alman eski sevgili konuştu!
        Seri katil iddiasında Alman eski sevgili konuştu!
        Emlak vergisinde sert artış
        Emlak vergisinde sert artış
        ABD'deki kritik zirvede 'Zengezur' mutabakatı
        ABD'deki kritik zirvede 'Zengezur' mutabakatı
        Alzheimer tedavisinde 'lityum' umudu
        Alzheimer tedavisinde 'lityum' umudu
        Putin ve Trump görüşecek mi?
        Putin ve Trump görüşecek mi?
        Tek bir antrenman bile kanser hücrelerini yüzde 30'a kadar azaltabiliyor!
        Tek bir antrenman bile kanser hücrelerini yüzde 30'a kadar azaltabiliyor!
        4 ülkeye kesik attı
        4 ülkeye kesik attı
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        Bağımlılıkların Türkiye'ye faturası 78 milyar dolar
        Bağımlılıkların Türkiye'ye faturası 78 milyar dolar