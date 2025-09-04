Bahar yeni bölüm tarihi belli oldu! SHOW TV Bahar yeni sezon ne zaman başlıyor?
BAHAR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR, BAHAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Bahar dizisi 9 Eylül Salı saat 20.00'da SHOW TV ekranlarında yer alacak.
BAHAR YENİ SEZONDA NELER OLACAK?
Show TV’nin büyük ilgi gören, MF Yapım imzalı dizisi Bahar, milyonları ekran başına kilitleyen güçlü hikâyesiyle yeni sezona hazırlanıyor. İlk bölümüyle izleyicileri derinden etkileyen ve kısa sürede sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri haline gelen dizi 3. sezon hazırlıklarını tamamlayarak geçtiğimiz gün sete çıktı.
İlk iki sezonuyla izleyicilerin kalbine taht kuran Bahar, yeni bölümleriyle yine adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Merakla beklenen diziye bu sezon iki başarılı oyuncu daha dahil oldu. Mert Turak, Amerika’dan gelen bir beyin cerrahına hayat vererek hikâyeye farklı bir boyut katacak. Hayal Köseoğlu ise enerjisi ve dikkat çekici karakteriyle Bahar evrenine yeni bir soluk getirecek. Böylece dizinin dramatik yapısına yeni çatışmalar, yeni ilişkiler ve yepyeni heyecanlar eklenecek.
Dizinin yönetmen koltuğunda bu sezon Mehmet Can Bindal oturuyor. Hikâyeyi kaleme alan Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı’nın güçlü senaryosu ile birleşen bu yeni bakış açısı ise Bahar’ın üçüncü sezonunda izleyicilere daha da derin ve etkileyici bir anlatım sunacak.
Bahar’ın güçlü kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Esra Ruşan, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, İrem Kahyaoğlu ve Hatice Aslan gibi sevilen isimler yer almaya devam ediyor.
BAHAR SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?
Bahar'ın Sezon Finali Bölümünde; Uzun ve meşakkatli bir yolun ardından uzman doktor olan Bahar, daha ilk gününde hayatının en zorlu vakalarından biriyle karşı karşıya kalır. Ancak ameliyat sırasında gerçeklesen beklenmedik olaylar onun için durumu daha da zorlaştırır. Öte yandan Evren Peran’daki son ameliyatını başarıyla tamamlamıştır. Onu da zorlu bir karar bekler: Amerika’ya gitme kararından vazgeçecek midir? Bu sırada hastane koridorlarında yeni bir gelişme olur: Amerika’da düzenlenecek prestijli bir tıp kongresi için adaylar belirlenmektedir.
Kimlerin gideceği yavaş yavaş netleşirken ekibin başında gidecek Timur’un uçak korkusu Rengin’in elini kolunu bağlar. Hiç beklenmedik bir anda Tolga’nın Çağla’ya yaptığı hamle hastanede büyük şaşkınlık yaratırken Gülçiçek ve Reha’nın düğün hazırlıkları ise sona yaklaşır. Nikah günü yaşananlarsa, herkesin hayatını sonsuza dek değiştirecektir.