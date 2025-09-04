Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Bahar yeni bölüm ne zaman? SHOW TV Bahar bu salı var mı, ne zaman başlıyor? Bahar yeni sezon tarihi açıklandı!

        Bahar yeni bölüm tarihi belli oldu! SHOW TV Bahar yeni sezon ne zaman başlıyor?

        Bahar yeni bölüm tarihi belli oldu. İlk bölümüyle izleyicileri etkileyen ve kısa sürede sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olan dizi 3. sezon hazırlıklarını tamamlayarak geçtiğimiz gün sete çıkmıştı. Bu kapsamda, 1SHOW TV Bahar yeni sezon tarihi açıklandı mı?" sorusu gündeme geldi. İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2025 - 23:50 Güncelleme: 04.09.2025 - 23:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bahar dizisi yeni bölüm tarihi netlik kazandı. SHOW TV’nin büyük ilgi gören, MF Yapım imzalı dizisi Bahar, milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen güçlü hikâyesiyle yeni sezona hazırlıklarına başlamıştı. İzleyiciler "Bahar yeni sezon bölümleriyle ne zaman başlayacak, Bahar yeni bölüm ne zaman?" sorularına cevap arıyor. İşte Bahar yeni bölüm tarihi...

        2

        BAHAR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR, BAHAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

        Bahar dizisi 9 Eylül Salı saat 20.00'da SHOW TV ekranlarında yer alacak.

        3

        BAHAR YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

        Show TV’nin büyük ilgi gören, MF Yapım imzalı dizisi Bahar, milyonları ekran başına kilitleyen güçlü hikâyesiyle yeni sezona hazırlanıyor. İlk bölümüyle izleyicileri derinden etkileyen ve kısa sürede sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri haline gelen dizi 3. sezon hazırlıklarını tamamlayarak geçtiğimiz gün sete çıktı.

        İlk iki sezonuyla izleyicilerin kalbine taht kuran Bahar, yeni bölümleriyle yine adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Merakla beklenen diziye bu sezon iki başarılı oyuncu daha dahil oldu. Mert Turak, Amerika’dan gelen bir beyin cerrahına hayat vererek hikâyeye farklı bir boyut katacak. Hayal Köseoğlu ise enerjisi ve dikkat çekici karakteriyle Bahar evrenine yeni bir soluk getirecek. Böylece dizinin dramatik yapısına yeni çatışmalar, yeni ilişkiler ve yepyeni heyecanlar eklenecek.

        Dizinin yönetmen koltuğunda bu sezon Mehmet Can Bindal oturuyor. Hikâyeyi kaleme alan Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı’nın güçlü senaryosu ile birleşen bu yeni bakış açısı ise Bahar’ın üçüncü sezonunda izleyicilere daha da derin ve etkileyici bir anlatım sunacak.

        Bahar’ın güçlü kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Esra Ruşan, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, İrem Kahyaoğlu ve Hatice Aslan gibi sevilen isimler yer almaya devam ediyor.

        4

        BAHAR SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

        Bahar'ın Sezon Finali Bölümünde; Uzun ve meşakkatli bir yolun ardından uzman doktor olan Bahar, daha ilk gününde hayatının en zorlu vakalarından biriyle karşı karşıya kalır. Ancak ameliyat sırasında gerçeklesen beklenmedik olaylar onun için durumu daha da zorlaştırır. Öte yandan Evren Peran’daki son ameliyatını başarıyla tamamlamıştır. Onu da zorlu bir karar bekler: Amerika’ya gitme kararından vazgeçecek midir? Bu sırada hastane koridorlarında yeni bir gelişme olur: Amerika’da düzenlenecek prestijli bir tıp kongresi için adaylar belirlenmektedir.

        5

        Kimlerin gideceği yavaş yavaş netleşirken ekibin başında gidecek Timur’un uçak korkusu Rengin’in elini kolunu bağlar. Hiç beklenmedik bir anda Tolga’nın Çağla’ya yaptığı hamle hastanede büyük şaşkınlık yaratırken Gülçiçek ve Reha’nın düğün hazırlıkları ise sona yaklaşır. Nikah günü yaşananlarsa, herkesin hayatını sonsuza dek değiştirecektir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gürcistan'da Türk gecesi!
        Gürcistan'da Türk gecesi!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Sahada, parkede, filede zafer!
        Sahada, parkede, filede zafer!
        'Düğüne geldim' diyerek içeri girmiş
        'Düğüne geldim' diyerek içeri girmiş
        "Favorilerin ne hale geldiğini biliyoruz!"
        "Favorilerin ne hale geldiğini biliyoruz!"
        7 ilçede kongreler durduruldu
        7 ilçede kongreler durduruldu
        "Polemikler bizi gülümsetiyor"
        "Polemikler bizi gülümsetiyor"
        Trump'tan çağrı: Rusya'dan petrol almayın
        Trump'tan çağrı: Rusya'dan petrol almayın
        Savcı Ercan Kayhan'ın katil zanlısı tutuklandı
        Savcı Ercan Kayhan'ın katil zanlısı tutuklandı
        Fenerbahçe'de yönetim toplantısı sona erdi!
        Fenerbahçe'de yönetim toplantısı sona erdi!
        Macron ile Zelenskiy açıklamalarda bulundu
        Macron ile Zelenskiy açıklamalarda bulundu
        İtalyan moda devinden üzücü haber
        İtalyan moda devinden üzücü haber
        Dikkat: Yeni bir erkek türü keşfedildi
        Dikkat: Yeni bir erkek türü keşfedildi
        Boşandılar
        Boşandılar
        70 milyon yıllık fosilde şaşırtan keşif! Dinozorları kolayca alt edebilmiş
        70 milyon yıllık fosilde şaşırtan keşif! Dinozorları kolayca alt edebilmiş
        Aynı evde değilsen, avantajlar gidiyor!
        Aynı evde değilsen, avantajlar gidiyor!
        CHP'nin kurultay davasında mahkeme kararları istedi
        CHP'nin kurultay davasında mahkeme kararları istedi
        Bisiklet severler ve STK'lardan çağrı: Artık Yeter!
        Bisiklet severler ve STK'lardan çağrı: Artık Yeter!
        Çin yeni bir dünya düzeni talep ediyor
        Çin yeni bir dünya düzeni talep ediyor