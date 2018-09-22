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Son dakika! Bahçeli'den Suriye'de düşen Rus uçağıyla ilgili dikkat çeken yorum!

Son dakika! Partisinin kadın kolları toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, gazetelerde yayınlanan üçüncü sayfa haberlerine dikkat çekti ve bu haberlerin 'suça kapı araladığını' savundu. "Şiddetle mücadele etmek asıl ve öncelikli olmalıdır" dedi. Suriye'de yaşanan son gelişmeleri de değerlendiren Bahçeli, Soçi'de varılan İdlib mutabakatının hemen ardından Suriye'de Rus uçağının düşürülmesinin 'dikkat çekici' olduğunu söyledi

22.09.2018 - 11:00 | Güncelleme: HABERTURK.COM

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin kadın kolları toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

Kadın atıl kalırsa, istikbalimiz riske girecektir. Kadın varsa, insan vardır. Kadınlarımızın önündeki bariyerler kaldırılmalıdır. Onlarsız medeniyet kuru bir avuntudur.

Dünden bugüne Türk kadınının omuzlarında vatanın yükü, boğazlarında cesaretin madalyaları vardır. Türk kadını koruyandır, kollayandır. Kol kanat gerendir. Toplumsal huzur ve refahın şartı, ayrımcılığın reddi, cinsiyetçiliğin kenara itilmesidir.

Kadınlık onurunu insanlığın onuru mertebesinde görmeden atılacak hiçbir adım amacına ulaşamayacaktır. Kadının hor görüldüğü toplumlar ilkeldir, geridir. Devlet ve milletler kadınlara verdiği değer kadar güçlü ve kudretlidirler. Aileyi ayakta tutan kadındır. Aile ise milletin temel taşıdır. Kadın gelecektir, kadın gelecek nesillerin güvencesidir.

Şiddetle mücadele etmek asıl ve öncelikli olmalıdır. Kadın hakları üstün körü geçiştirilmektedir. Kadınlarımızın sorunları ve sosyal hayattaki yeri sadece belirli bir hafta ve günün konusu mudur? Bu kısır döngü son bulmalıdır. Türk kadını milli bekamızın beşiğidir. 

Eğer bugün son yurdumuzda hür ve müstakil biçimde nefes alabiliyorsak, bunu kadınlarımıza borçluyuz. Aziz milletimize, kaos ve kriz aşılayacak her türlü siyasal ve ekonomik tahribata set olacağız. Bu konuda gazetelerin, suça kapı aralayan üçüncü sayfa haberlerine dikkat etmesinde fayda görüyoruz.

İDLİB MUTABAKATI VE SURİYE

Televizyonların canlı yayınladığı Tahran zirvesinde, Erdoğan'ın İdlib'de yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için yaptığı ateşkes çağrısı önemli ve değerlidir. 20 Eylül'deki MGK'da alınan kararlar da doğrudur, desteğimiz tamdır.

Ülkemiz yeni bir göç akının üstesinden gelemeyecektir. Ülke olarak arzumuz, Suriye'de bulunan diğer ülke güçlerinin aynı hassasiyeti göstermesidir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Rusya lideri ile Soçi'de buluşmuş ve İdlib'i görüşmüştür. Bu görüşmeden çıkanlar memnuniyet verici olmuştur. 

İdlib'de oluşturulan 20 kilometrekarelik güvenli bölge, İdlib halkının huzuru için kapı aralamıştır. Suriye'de barış ve huzur arayışlarına önemli katkılar sağlanmıştır. Soçi'de alınan kararlar, Tahran zirvesinin devamı olarak görülmüş, Cenevre'de Türkiye'nin elini güçlendirmiştir. Soçi mutabakatının ardından Rus uçağının düşürülmesi dikkatlerden kaçmamıştır. 

ABD'nin Suriye'de siyasi istikrar diye bir derdi yoktur. ABD'nin amacı krizdir, kaostur, siyasi buhrandır. Buna karşılık yapılacak bellidir. Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden kanun dışı her örgütle mücadele şarttır. Teröristler her nerede olursa olsunlar imha edilmelidir. ABD'nin kurnazlığı fayda etmeyecektir. Son 45 gün içerisinde, yurtiçi ve sınır ötesinde 366 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştır. 

Irak'ın Türkiye sınırına asker konuşlandırması dikkat çekicidir. Irak, teröristlerin imha edilmesinden neden rahatsızdır? Türkiye sınırına asker konuşlandırmalarında ABD'nin rolü var mıdır? 

İdlib'de oluşturulan gözlem noktaları da görevini başarıyla icra etmektedir. Zalim Esad ile gidilecek hiçbir yer yoktur, olamayacaktır.

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YORUMLAR 6
  • Misafir 3 dakika önce
    Türkmen Beyine bak sen :)))
  • Misafir 9 dakika önce
    Sayın Bahçeli’nin af konusunu gündeme getirmesi gerekiyor
  • Misafir 41 dakika önce
    Ey Bahçeli, suçların affıyla uğraşacağına ANDIMIZIN tekrar getirilmesiyle uğraş da senin sözde mi yoksa özde mi milliyetçi olduğunu Türk milleti görsün.
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