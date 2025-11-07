Habertürk
        Bahçeli, MHPli belediye başkanlarıyla görüştü | Son dakika haberleri

        Bahçeli, MHPli belediye başkanlarıyla görüştü

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'li belediye başkanlarıyla akşam yemeğinde bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 22:33 Güncelleme: 07.11.2025 - 22:33
        Bahçeli, MHPli belediye başkanlarıyla görüştü
        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde düzenlenen "Geleneksel Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nın ardından ATO Congresium Kongre Merkezi'nde belediye başkanlarıyla akşam yemeğinde buluştu.

        Programın ardından Bahçeli, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

