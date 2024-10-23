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        Haberler Gündem Politika Bahçeli'nin Öcalan çağrısı | Özel: Sorun bir kişinin Meclis'te konuşmasıyla çözülmez | Son dakika haberleri

        Bahçeli'nin Öcalan çağrısı | Özel: Sorun bir kişinin Meclis'te konuşmasıyla çözülmez

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır'da STK'larla bir araya geldiği toplantıda, "Türkiye'de 26 milyon Kürdün sorununu yok sayıyorsunuz. Kürdün sorunu olup olmadığına Kürtler karar verir, devlet karar vermez. Kürtler, sorunumuz kalmadı diyene kadar sorun vardır." dedi. Özel, Bahçeli'nin Öcalan çağrısına ilişkin de, "Sorun bir kişinin Meclis'te konuşmasıyla çözülmez." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 09:40 Güncelleme: 23.10.2024 - 10:13
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        Bahçeli'nin Öcalan çağrısına yanıt
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır'da STK'larla bir araya geldiği toplantıda konuştu.

        Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

        BAHÇELİ'NİN ÖCALAN ÇAĞRISI

        "CHP barışa giden bu sürecin tamamlanması için, terör örgütünün ortadan kalması için atılacak her adımı önemsiyor ve engel olmayacak, kimin sözü varsa söylesin. Ancak Türkiye'de Kürt sorunu yoktur sözü söylenmesin. Türkiye'de 26 milyon Kürdün sorununu yok sayıyorsunuz. Kürt sorunu vardır tam da şuradadır. Kürdün sorunu olup olmadığına Kürtler karar verir, devlet karar vermez. Kürtler, sorunumuz kalmadı diyene kadar sorun vardır.

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        Terörün varlığı tüm Türkiye'nin sorunudur. Ama Kürtlerin sorunları da sadece Kürtlerin değil tüm Türkiye'nin sorunudur. Büyük devlet karar vermiş, küçük Devlet de dün ilan etmiş gibi duruyor. Onların demesiyle Kürt sorunu bitmez, aksine onlar böyle söyledikçe derinleşir. Bu iki sorun eş zamanlı çözülmedikten sonra sorun doğurmaya devam eder.

        Sorun bir kişinin Meclis'te konuşmasıyla çözülmez. Bu sorun 86 milyonun iradesiyle çözülecektir. Bir yandan bir sorunu çözeceğiz derken Kürt sorunu yoktur deyip Erdoğan'ın sorununu çözme şüpheleri bertaraf edilmelidir.

        YENİ ANAYASA

        Mevcut anayasaya harfiyen uyulmadıkça antidemokratik uygulamalardan vazgeçilmedikçe, AİHM kararlarına uyulmadıkça biz yeni anasaya çalışmalarında yokuz. Anayasa çiğneyenlerle anayasa yapmayız."

        NARİN İDDİANAMESİ

        Cinayetin kimin işlediği iddianamede yok. Bu cinayetin işlenme sebebi, 8 yaşındaki sabi neden katledildi bu yok. Yasama, yürütme, yargı topluma bilmediğimiz hiçbir şeyi söylememeye devam ediyor.

        İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

        İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması devleti kadınların arkasından çekmiştir. Bu kadar kadın cinayetinin artmasının nedeni iradenin ortaya konuluş biçimdeki aksaklıktır."

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