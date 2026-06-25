Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Bahçelievler'de TIR'ın üzerindeki kepçe devrildi

        Bahçelievler'de TIR'ın üzerindeki kepçe devrildi

        Bahçelievler'de seyir halindeki TIR'ın üzerinde bulunan kepçe devrildi. Caddedeki korkuluklarda asılı kalan kepçe vinçle olay yerinden kaldırılırken, yol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 20:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Korkuluklarda asılı kalan kepçe trafiği felç etti

        Bahçelievler'deki Kaza, saat 16.30 sıralarında Adnan Kahveci Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Selami Şahin idaresindeki 34 HY 2313 plakalı seyir halindeki TIR'ın üzerindeki kepçe devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.

        Ekipler, caddedeki korkuluklarda asılı kalan kepçenin yola düşme riskine karşı caddeyi çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Kepçe, olay yerine gelen vinçle bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazada ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

        'ÇOK ŞÜKÜR YARALANAN OLMADI

        Oğuzhan Uluğ, "Yaklaşık 1 saat önce, bir ses duyduk baya da gürültülüydü. Allahtan bir şey olmamış, biz alt taraftan arabalarda geçtiği için korktuk oradan problem var mı diye. Üzerindeki kepçe yan yattığı için diğer tarafa ondan böyle bir olay yaşanmış. Çok şükür yaralanan olmadı, polislerde yolu çift şeritten trafiğe kapattılar" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Aşkale'de otomobil kamyonete arkadan çarptı: 3 ölü, 3 yaralı

        Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hürmüz Boğazı yakınlarında bir gemi saldırıya uğradı
        Hürmüz Boğazı yakınlarında bir gemi saldırıya uğradı
        Otizmli çocuğa şiddet kamerada
        Otizmli çocuğa şiddet kamerada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        G.Saray'dan yerli hamlesi!
        G.Saray'dan yerli hamlesi!
        Venezuela'da peş peşe depremler!
        Venezuela'da peş peşe depremler!
        KAAN masada
        KAAN masada
        Bugün Ne Oldu? 25 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 25 Haziran 2026 haberleri
        Kalp, diyabet ve böbrek hastalarına "El Nino" uyarısı!
        Kalp, diyabet ve böbrek hastalarına "El Nino" uyarısı!
        Beşiktaş'tan rotasyona Bilal Bayazit hamlesi!
        Beşiktaş'tan rotasyona Bilal Bayazit hamlesi!
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana
        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana
        35 dolarlık ikinci el tişört
        35 dolarlık ikinci el tişört
        İşte Montella'nın ABD maçı 11'i!
        İşte Montella'nın ABD maçı 11'i!
        Babasına nispet yaptı
        Babasına nispet yaptı
        Türkiye rekorunu kırdı! Pi sayısının virgülden sonraki 5 bin basamağını ezberledi
        Türkiye rekorunu kırdı! Pi sayısının virgülden sonraki 5 bin basamağını ezberledi
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de en çok ölüme yol açan hastalıklar
        TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de en çok ölüme yol açan hastalıklar
        AI’ye en dayanıklı meslek ne oldu?
        AI’ye en dayanıklı meslek ne oldu?