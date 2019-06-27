Lüks rezidanslara operasyon düzenlendi

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mahalle aralarında yasadışı sanal bahis ve şans oyunları oynatarak milyonlarca liralık haksız kazanç sağlayan silahlı 2 çeteyi takibe aldı.

İKİ ÇETEYE 6 AYLIK TEKNİK TAKİP YAPILDI

Siber polisi, sanal bahis çetelerinin faaliyetlerini deşifre etmek için 6 ay süresince teknik takip çalışması yaptı.

LÜKS REZİDANSLARA OPERASYON DÜZENLENDİ

Çalışmaların tamamlanmasının ardından iki çeteye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında çete lideri ve yöneticilerinin de bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı.

BAHİS PARALARI VE LÜKS OTOMOBİLLERE EL KONULDU

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 10 adet silah, 200 mermi, 135 bin TL, 3 bin 570 Dolar, 50 Euro, 7 adet bilgisayar, 5 adet laptop, 7 adet tablet bilgisayar, 49 adet cep telefonu, 2 adet hard disk, 18 adet hafıza kartları, 51 adet banka dekontu, 700 TL'lik sahte para ile bahis parasından alındığı ileri sürülen 2 adet lüks otomobile incelenmek üzere el konuldu.

26 ZANLI 61 BİN 500 TL TEMİNATLA SERBEST KALDI

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı. 26'sı da yurt dışına çıkmamak, konutu terk etmemek ve 61 bin 500 TL teminat yatırmak yoluyla adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.