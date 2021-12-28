Bakan Akar'dan Kosova'da üst düzey temaslar 0:00 / 0:00

AA

Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği başkent Priştine'de Savunma Bakanlığının ardından Cumhurbaşkanlığı'na geçti. Cumhurbaşkanı Osmani tarafından kabul edilen Akar görüşmede, Türkiye'nin Kosova'nın barış ve istikrarına verdiği önemi belirtti.

Savunma, güvenlik ve savunma sanayii alanlarında iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesinin önemini vurgulayan Bakan Akar, Kosova´nın Kudüs´te büyükelçilik açmasından duyulan rahatsızlığı ifade etti. Bu durumun Kosova´nın başka ülkeler tarafından tanınmasına engel olduğunu belirten Bakan Akar, FETÖ ile mücadeleyle ilgili somut tedbirler alınmasına vurgu yaptı.

Akar, Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile görüşmesinin ardından Başbakanlığa geçerek Başbakan Kurti ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ve Kosova arasındaki askeri eğitim ve savunma sanayi alanlarında iş birliğinin daha geliştirilmesinin gerekliliği, Kosova'nın Kudüs'te açtığı büyükelçilikten duyulan rahatsızlık ve FETÖ ile mücadelede somut tedbirlerin alınması vurgulandı.