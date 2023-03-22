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Haberler Gündem Güncel Bakan Bozdağ başörtülü olduğu için kaydı alınmayan öğrencinin videosuna tepki gösterdi
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Bakan Bozdağ'dan, okul müdürüne başörtüsü tepkisi: Çağdaş yobazlık

Adalet Bakanı Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eskişehir'de bir okul müdürü, kayıt için başörtüsünü çıkarmayı reddeden depremzede öğrencinin okula kaydını yapmamaya cüret etmiş. Bu hadise; hukuk tanımamazlıktır, haksızlıktır, ilkelliktir ve çağdaş yobazlıktır" ifadelerini kullandı

Bakan Bozdağ başörtülü olduğu için kaydı alınmayan öğrencinin videosuna tepki gösterdi
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DHA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Eskişehir'de bir okul müdürü, kayıt için başörtüsünü çıkarmayı reddeden depremzede öğrencinin okula kaydını yapmamaya cüret etmiş. Bu hadise; hukuk tanımamazlıktır, haksızlıktır, ilkelliktir ve çağdaş yobazlıktır" dedi.

DHA'da yer alan habere göre Bakan Bozdağ, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Eğitim ve öğretim, kamu hizmetlerine girme ve siyasi faaliyette bulunma hak ve hürriyetlerini kullanmaları Anayasa ve kanunlara rağmen yıllarca haksız bir biçimde engellenen başörtülü kadınlara yapılan her türlü ayrımcılığı sona erdirdik, haksızlığı bitirdik, zulmü kaldırdık. Buna rağmen maalesef Eskişehir'de bir okul müdürü, kayıt için başörtüsünü çıkarmayı reddeden depremzede öğrencinin okula kaydını yapmamaya cüret etmiş.

Bu hadise; hukuk tanımamazlıktır, haksızlıktır, ilkelliktir ve çağdaş yobazlıktır. AK Parti iktidarında hiçbir güç ve hiçbir kimse, başörtülü kadınların eğitim ve öğretim hak ve hürriyetini kullanmasını engelleyemez, başörtüsü zulmünü hortlatamaz, yeniden ikna odaları kuramaz, ilkel 28 Şubat zihniyetini uygulamaya koyamaz, yobazlığa cüret edemez."

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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