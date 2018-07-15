Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " FETÖ'cü teröristlere adaletin önüne çıkana kadar ne Türkiye'de ne de dünyanın başka bir yerinde rahat vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

AA'nın haberine göre, Bakan Çavuşoğlu resmi Twitter hesabından İngilizce olarak yaptığı paylaşımda, "Bugün, FETÖ'nün darbe girişiminini yıl dönümünde, şehit düşenleri ve yaralananları büyük bir saygı ve şükranla anıyoruz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, mesajında, "FETÖ'cü teröristlere adaletin önüne çıkana kadar ne Türkiye'de ne de dünyanın başka bir yerinde rahat vereceğiz." ifadesine yer verdi.