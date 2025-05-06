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        Haberler Gündem Politika Bakan Fidan AB Zirvesi'ne katılacak: AB'den beklentilere vurgu yapılacak | Son dakika haberleri

        Bakan Fidan AB Zirvesi'ne katılacak: AB'den beklentilere vurgu yapılacak

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 8 Mayıs'ta Varşova'da düzenlenecek Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının Gymnich adı verilen gayri resmi toplantısına katılacak. Türkiye-AB ilişkileri ve vize serbestisi konuları ele alınacak.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 06.05.2025 - 12:57 Güncelleme: 06.05.2025 - 12:57
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        Bakan Fidan AB Zirvesi'ne katılacak
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Varşova’da düzenlenecek toplantı kapsamında Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ve AB üyesi ülkeler ile aday ve potansiyel aday ülkelerin Dışişleri Bakanları ile bir araya gelecek.

        AB İLE DİYALOG KANALLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ MASADA

        Zirvede Avrupa güvenlik mimarisi için atılan son adımlar, Avrupa savunma sanayii kapasitesinin geliştirilmesine yönelik girişimler ve Türkiye ile AB arasındaki diyalog kanallarının güçlendirilmesi konusunda gelinen aşama ele alınacak.

        BAKAN FİDAN VİZE KONULARINDA BEKLENTİLERİ VURGULAYACAK

        Fidan, gümrük birliği ve ticari ilişkilerin günün ihtiyaçlarına uygun şekilde modernize edilmesi ve vize konularında beklentileri vurgulayacak. AB’nin somut adımlar atması gerektiğine yönelik beklentiler iletilecek.

        Bakan fidan, 29 ağustos 2024 tarihindeki toplantıya 5 yıl aranın ardından katılım göstermişti.

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