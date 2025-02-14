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        Bakan Fidan'dan Münih'te diplomatik temaslar

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Münih Güvenlik Konferansı'nda Almanya ve ABD gibi birçok ülkenin dışişleri bakanı ile görüşerek diplomatik temaslarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2025 - 21:18 Güncelleme: 14.02.2025 - 21:18
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile Münih Güvenlik Konferansı'nda bir araya geldi. İkili, görüşmede, Suriye’deki durum ve Gazze’deki gelişmeleri değerlendirdi.

        Bakan Fidan, Suriye’nin siyasi birliğinin önemine değindi ve Suriye’deki yeni yönetimin desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, Gazze’deki ateşkesin kalıcı hale gelmesinin bölgede barışın tesisi için zorunlu olduğunu kaydetti.

        Görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşıyla bağlantılı konular da ele alındı.

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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü.

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Fidan ve Bearbock, 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında görüşme gerçekleştirdi.

        Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili gelişmeler ve Suriye'deki güvenlik durumu değerlendirildi, transatlantik ilişkilerindeki son durum ele alındı.

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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ayrıca ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile de görüştü.

        Bakan Fidan ve Rubio arasında yüz yüze yapılan ilk görüşmede, savunma sanayisi dahil ticari ilişkiler ve diğer ikili konuların yanı sıra Suriye'deki durum, Gazze'deki gelişmeler ve Ukrayna-Rusya Savaşı ile ilgili hususlar ele alındı.

        Bakan Fidan, bölge ülkelerinin terör örgütü DEAŞ ile mücadele konusunda atabileceği adımlar hakkında Türkiye'nin görüşlerini aktardı.

        Gazze'de ateşkesin kalıcı olmasının önemine değinen Fidan, bölgesel barışın sağlanması için İsrail-Filistin sorununun çözülmesi gerektiğini ifade etti.

        Görüşmede ayrıca Ukrayna ve Rusya arasında barışın tesis edilmesi ihtimaliyle ilgili olası gelişmeler etraflıca ele alındı.

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        Dışişleri Bakanı Fidan, Romanya Dışişleri Bakanı Hurezeanu ile görüştü.

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        Bakan Fidan, Avusturya Şansölyesi Vekili ve Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile de bir araya geldi.

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        Bakan Fidan, Münih'te Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile görüştü.

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