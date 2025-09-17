Habertürk
Habertürk
        Haberler Dünya Bakan Fidan'dan peş peşe görüşmeler | Dış Haberler

        Bakan Fidan'dan peş peşe görüşmeler

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda görüştüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2025 - 19:04 Güncelleme: 17.09.2025 - 19:04
        Bakan Fidan'dan peş peşe görüşmeler
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda görüştü.

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ve Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

        Görüşmelerde, Gazze'deki son gelişmeler ve haftaya Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle yapılacak Filistin konulu faaliyetlerin hazırlıkları ele alındı.

