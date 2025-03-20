Bakan Fidan, Hayye ile görüştü

Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Hayye ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye ile telefonda görüştü.
Giriş: 20.03.2025 - 00:05 Güncelleme: 20.03.2025 - 00:05
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas’ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Hamas’ın Siyasi Büro Üyesi Hayye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Gazze’deki son durum ele alındı.
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