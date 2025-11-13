Habertürk
        Bakan Kacır'dan gençlere tatil mesajı - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Kacır gençleri TÜBİTAK destekli bilim merkezlerine davet etti

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin dört bir yanındaki bilim merkezlerinde doğa bilimleri, matematik, teknoloji, astronomi, havacılık, uzay ve daha birçok alanda düzenlenen atölyelerle bilimi eğlenceyle buluşturduklarını belirterek, "Gençlerimizi bilimin parıltılı dünyasında buluşmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 20:29 Güncelleme: 13.11.2025 - 20:29
        Bakan Kacır'dan gençlere tatil mesajı
        Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, gençlerden TÜBİTAK destekli bilim merkezlerini ziyaret etmelerini istedi.

        Bilim merkezlerinin gençleri beklediğini belirten Kacır, ara tatil döneminde, TÜBİTAK destekli bilim merkezlerinde gençleri, bilimsel keşiflere, yenilikçi düşünmeye, tasarlamaya ve üretmeye davet etti.

        Kacır, Türkiye'nin dört bir yanındaki bilim merkezlerinde doğa bilimleri, matematik, teknoloji, astronomi, havacılık, uzay ve daha birçok alanda düzenlenen atölyelerle bilimi eğlenceyle buluşturduklarını aktararak, şunları kaydetti:

        "Bu tatilde, deneyimleyerek öğrenin, merakınızı bilimle derinleştirin, hayal gücünüzü gerçeğe dönüştürün. Size en yakın TÜBİTAK bilim merkezini ziyaret ederek program detaylarını alabilir, atölyelere katılabilirsiniz. Gençlerimizi bilimin parıltılı dünyasında buluşmaya davet ediyorum."

