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        Haberler Sağlık Son dakika haberi: Bakan Koca'dan açıklama! 'E-Reçetem'e 5 yabancı dil ilave edildi

        Bakan Koca'dan 'E-Reçetem'e 5 yabancı dilin ilave edilmesi açıklaması

        E- Reçetem sistemine eklenen 5 dille ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Uluslararası başarıdan doğan bir ihtiyacın büyük emeklerle çözüme kavuşturulması tartışma konusu edilebilir mi?" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2023 - 21:51 Güncelleme: 28.08.2023 - 22:06
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        Bakan Koca: Uluslararası başarıdan doğan bir ihtiyaç
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        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde E- Reçetem sistemine eklenen 5 dille ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya X platformundan paylaşımda bulunan Bakan Koca, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        E-Reçetem sistemine İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça olmak üzere 5 yabancı dil eklendi. E-Reçetem sistemine bu 5 dilin eklenmesine turistler ve yabancı uyruklu hastalar için ihtiyaç duyulmuştur. Kendi vatandaşlarımız içinse bu dillerden birinde reçete yazılması söz konusu değildir. Sisteme T.C. Kimlik Numarası ile girildiğinde ek uygulama devre dışı olmakta, sadece Türkçe hizmet alınabilmektedir.

        "BİLMEDİKLERİNDENDİR..."

        Türkiye sağlık turizminde her duyarlı yurttaşının övünç duyacağı gelişmeler gösteriyor ve potansiyelini harekete geçirecek yatırımlar yapıyor. Yabancı hastalarımızın kendi dillerini konuşan hekimlerimizden hizmet alma imkânı artıyor. Bazı hastalar Türkiye’de muayene olup, ilaçlarını kendi ülkelerinde temin ediyor. E-Reçetem sistemine 5 yabancı dilin ilave edilmesi sağlık hizmetlerindeki uluslararası başarıdan doğan bir ihtiyaçtır. Uluslararası başarıdan doğan bir ihtiyacın büyük emeklerle çözüme kavuşturulması tartışma konusu edilebilir mi? Maalesef edenler var. Bilmediklerindendir.

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        #Fahrettin Koca
        #E-reçetem
        #haberler
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