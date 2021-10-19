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Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: Şartlar değişecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yaygın aşılamayla şartlar değişecek. Dünya bu çıkış yoluna odaklanmış durumda" dedi.

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: Şartlar değişecek
HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada vatandaşların salgınla mücadelede umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini belirterek, "Umutsuzluk da aşısız olmak gibi riskli! Eğer umutsuz olursak, yapmamız gerekenleri yapma gücünü ve isteğini kendimizde bulamayız. Hem salgına karşı hem salgın ortamında süren hayatımızda! Yaygın aşılamayla şartlar değişecek. Dünya bu çıkış yoluna odaklanmış durumda. İyi akşamlar" ifadelerini kullandı.

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