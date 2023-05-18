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Haberler Sağlık Bakan Koca'dan "malpraktis yasası"na ilişkin açıklama
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Sağlık Bakanı Koca'dan "malpraktis yasası"na ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hatalı tıbbi uygulama (malpraktis) dolayısıyla sağlık çalışanlarına açılan davalarda kasıt olmadıkça tazminatı devletin üstlenmesine ilişkin düzenleme konusunda açıklama yaptı

Bakan Koca'dan
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AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hatalı tıbbi uygulama (malpraktis) dolayısıyla sağlık çalışanlarına açılan davalarda kasıt olmadıkça tazminatı devletin üstlenmesine ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girdiği yaklaşık bir yılda Mesleki Sorumluluk Kurulu'na 7 bin 430 dosya intikal ettiğini, rücuya ilişkin 652 dosyadan hiçbirinde sağlık personeline rücuya gidilmediğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabındaki "Malpraktis yasası 1 yılda nasıl sonuç verdi?" başlıklı açıklamasında, "Malpraktis yasası olarak bilinen 3359 sayılı kanunun ek-18. maddesinin yürürlüğe girdiği 27 Mayıs 2022'den bu yana Mesleki Sorumluluk Kurulu'na 6 bin 778'i soruşturma izinli talepli, 652'si rücuya ilişkin olmak üzere 7 bin 430 dosya intikal etti. Rücuya ilişkin 652 dosyadan hiçbirinde sağlık meslek mensuplarına rücuya gidilmemiştir" ifadesini kullandı.

Bu 652 dosyaya, ceza mahkemesi kararı olmadığı için Mesleki Sorumluluk Kuruluna sunulmaksızın rücuya gidilmemesi istenen hiçbir dosyanın dahil olmadığını belirten Koca bu tip başvuruların sayısının 2 binin üzerinde olduğunun düşünüldüğünü aktardı.

Koca şunları kaydetti: "Soruşturma izni talepli 6 bin 778 dosyanın 3 bin 316'sı için karar verilmiş olup 3 bin 462 dosyanın ön inceleme veya sekretarya işlemleri devam etmektedir. Alınan 3 bin 316 karardan 2 bin 950'sinde karar, dosya için soruşturma izni verilmemesi, 298'inde ise dosya için soruşturma izni verilmesi yönündedir. 68 karar ise dosyanın işleme konulmaması şeklindedir."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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