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        Haberler Sağlık Bakan Koca'dan Onaylı Randevu sistemi açıklaması | Sağlık Haberleri

        Bakan Koca'dan Onaylı Randevu sistemi açıklaması: Kapasite artışına yönelik çalışmalarımız sürüyor

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Randevu sadakati her geçen gün artıyor, kapasite artışına yönelik çalışmalarımız sürüyor. Görüyoruz ki, Onaylı Randevu Dönemine geçiş, sağlık hizmeti almada tam olarak yeni bir döneme geçiş oldu. " ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2024 - 22:09 Güncelleme: 07.06.2024 - 22:09
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        Bakan Koca'dan Onaylı Randevu sistemi açıklaması
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        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Sağlık Koordinasyon Kurulumuzun yeni toplantısını İstanbul’da, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, bu hastanemizle Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi için yaptık.

        Toplantının Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilgili kısmında gündemimiz randevu sadakati ve kapasite artışı, görüntüleme ve ameliyathane verimliliği oldu. Toplantının Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kısmında ise MHRS konusu yanı sıra görüntüleme verimliliği ile birlikte fizik alana ilişkin durumu değerlendirdik.

        Randevu sadakati her geçen gün artıyor, kapasite artışına yönelik çalışmalarımız sürüyor. Görüyoruz ki, Onaylı Randevu Dönemine geçiş, sağlık hizmeti almada tam olarak yeni bir döneme geçiş oldu. Ülke genelinde elde ettiğimiz sonuçları yakında kamuoyu ile paylaşacağız.

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