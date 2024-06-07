Bakan Koca'dan Onaylı Randevu sistemi açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Sağlık Koordinasyon Kurulumuzun yeni toplantısını İstanbul’da, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, bu hastanemizle Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi için yaptık.

Toplantının Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilgili kısmında gündemimiz randevu sadakati ve kapasite artışı, görüntüleme ve ameliyathane verimliliği oldu. Toplantının Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kısmında ise MHRS konusu yanı sıra görüntüleme verimliliği ile birlikte fizik alana ilişkin durumu değerlendirdik.