Bakan Kurum: Eğirdir Gölü nefes almaya başladı

Isparta'daki Eğirdir Gölü ve kıyı kesimi, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 5 Ocak 2021'de 'Kesin Korunacak Hassas Alan', 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı' ve 'Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' olarak ilan edildi. Geçen yıl ağustos ayında gölde kuraklığa bağlı çekilmeyle beraber alg patlaması ve sucul bitki istilası görüldü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla ilgili kurumlar harekete geçti. Bakanlığa bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma (TVK) Genel Müdürlüğü koordinesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Isparta Valiliği, Isparta Belediye Başkanlığı, Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Merkezi, TÜBİTAK, üniversiteler, kamu ve özel sektör kuruluşları bir araya geldi. Arazi çalışmalarıyla beraber alınması gereken tedbirler belirlendi.

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9 MADDELİK EYLEM PLANI ADIM ADIM TAMLANIYOR

TVK Genel Müdürlüğü, göldeki sucul bitkilerin seyreltilmesi ve dipte biriken sedimentle biyokütlenin kaldırılmasına ilişkin ön fizibilite raporu düzenledi. Süleyman Demirel Üniversitesi ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nden bilim insanları da Ekosistem Değerlendirme Raporu'nu (EDR) hazırladı. Bakan Kurum, bu çalışmalar ışığında belirlenen eylem planını 27 Ağustos 2024'te kamuoyuna duyurdu. Bugüne kadar 9 maddelik eylem planının 8'i tamamlandı. Ekosistem Değerlendirme Raporu'na göre; yüzey temizliği ve ot kesimi çalışmaları hassasiyetle yürütüldü. Göl içindeki hassas bölgelerde ise özel ekipmanlı dalgıçlar temizlik yaptı. Gölden toplanan bitki numunesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Ziraat Fakültesi'nde analiz edildi.

2 NOKTADA DİP ÇAMURU TEMİZLİĞİ YAPILACAK

Barındırdığı endemik türler, kuşlar ve diğer canlılar için önemli bir habitat oluşturan, aynı zamanda sunduğu ekosistem hizmetleriyle son derece önemli bir sulak alan olan Eğirdir Gölü'nün korunması için en önemli ve son adım dip çamuru temizliği olacak. Göl tabanında oluşan dip çamurunun bertarafı ile ilgili Eğirdir Gölü Fizibilite Raporu hazırlandı. Raporda göldeki su kalitesi ve kirlilik yükleri ile göl su seviyesindeki azalmaların nedenleri ve çözüm önerileri belirlendi. Önümüzdeki günlerde bilim insanlarının hazırladığı fizibilite raporu doğrultusunda çamur yoğunluğunun oluştuğu Hoyran Boğazı ve Eğirdir ilçesi kıyıları olmak üzere iki ayrı alanda dip çamuru alınacak.