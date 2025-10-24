Bakan Memişoğlu: 112'yi 2026'nın başı itibarıyla tamamen elektronik sisteme geçiyoruz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 112 sistemini 2026'nın ocak ayı itibarıyla tamamen elektronik sisteme geçireceklerini belirterek, "Yani 112 sistemindeki bir vaka, her şeyiyle takip edilecek, hastaneye gelene kadar da elektronik sistemle yönetilecek. Bu dijital altyapımızla da dünyada ilk olacağız." dedi.

Antalya'da bazı ziyaretler gerçekleştiren Memişoğlu, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği ile Dünya Acil Cerrahi Derneği işbirliğiyle Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen "12. Dünya Acil Cerrahi Kongresi'nde (WSES 2025)" yaptığı konuşmada, bu kadar özverili hekimle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Depremlerden kazalara kadar travma alanında Türkiye'nin önemli tecrübelere sahip olduğunu ve bunu dünyayla paylaştığını anlatan Memişoğlu, kongrede sadece bir bakan olarak değil, genel cerrah olarak da mesleğin zorluklarını ve fedakarlıkları çok iyi bildiğini vurguladı.

Memişoğlu, travmanın günümüzde sağlık sistemlerinin en önemli sınavlarından biri olduğunu ifade ederek, Türkiye'de her yıl milyonlarca insanın trafik kazalarından ev içi yaralanmalara kadar farklı nedenlerle travmayla karşı karşıya kaldığını bildirdi.

Travmanın tıbbın en ani, en zor ama en anlamlı alanlarından biri olduğunun altını çizen Memişoğlu, şunları kaydetti: "Bir dakikanin bile fark yaratabildiği, bir refleksin, bir kararın, bir müdahalenin hayat kurtardığı bir alan. Bizim işimizde hazırlık ve ekip ruhu vardır. Sizler de o ekip ruhunun en güçlü halkalarısınız. Son bir yılda, yaklaşık 1 milyon travma vakası ambulanslarımızla taşındı. Taşınan her 6 hastadan biri travma hastasıydı. Bu travmaların yüzde 85'i araç içi trafik kazalarından kaynaklıydı. Bu oran, bize bir şeyi çok net gösteriyor, travma sadece tıbbi bir mesele değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluktur. Her birimizin bu farkındalığı artırmak gibi önemli bir görevi var. Bugün Türkiye, cerrahi branşlarda güçlü bir insan kaynağına sahip. Toplam 44 bine yakın cerrahi branş uzman hekimimizle hizmet veriyoruz. Genel cerrahide 5 bin 392, ortopedi ve travmatolojide 4 bin 862, beyin ve sinir cerrahisinde 2 bin 372, göğüs cerrahisinde 827, acil tıpta 3 bin 690 uzman hekimimizle hizmet veriyoruz." "Dünyaya örnek olabilen sağlık hizmeti sunuyoruz" Bakan Memişoğlu, dünya standartlarında bir yapıya sahip olan 112 Acil Sağlık sistemi personelinin travmanın en kritik anında olay yerine ilk giden ve en hızlı organize olan ekipler olduğuna dikkati çekti.

Bu ekiplerin her an farklı vakalara gidebildiğini ve buna göre çözüm üretme yeteneğine sahip olduğunu belirten Memişoğlu, şöyle konuştu: "Biz 112 sistemimizi 2026'nın başı itibarıyla tamamen elektronik sisteme geçiyoruz. Yani 112 sistemindeki bir vaka, 2026'nın ocak ayı itibarıyla her şeyiyle elektronik sistemiyle takip edilecek, hastaneye gelene kadar da elektronik sistemle yönetilecek. Bu dijital altyapımızla da dünyada ilk olacağız. Böylelikle daha hızlı ve anlık olarak takip sağlanacak. Ülke genelinde 3 bin 551 istasyon, 5 bin 617 kara ambulansı, 15 helikopter ambulans, 2 uçak ambulans aktif görevde. 2024'te bu sayı 6 milyon 798 bini geçti. Bu muazzam bir operasyon kapasitesi. Bu sistemi ayakta tutan 44 bin 992 kahraman personelimiz var. Aralarında 1883 hekim, 17 bin 492 paramedik, 18 bin 250 acil sağlık teknisyeni var." Gönüllülük esaslı çalışan UMKE ekiplerinin de özverili çalışmaları olduğunu kaydeden Memişoğlu, Türkiye’nin sağlık altyapısının geçmişle kıyaslandığında bambaşka bir yerde olduğunu söyledi. Ülke genelinde 1246 acil servis, 270 bini aşkın yatak kapasitesi, 48 bin 638 yoğun bakım yatağı, 8 bin 531 ameliyathaneyle 2024'te yaklaşık 14 milyon ameliyat yaptıklarını ifade eden Memişoğlu, "Ülkemizde dijital sağlık altyapımız, modern hastanelerimiz, donanımlı acil müdahale merkezlerimiz ve yüksek teknolojiyle entegre sağlık tesislerimizle değerli hekimlerimizle dünyaya örnek olabilen sağlık hizmeti sunuyoruz." dedi.