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        Haberler Sağlık Bakan Memişoğlu: 2 bin 239 hekim ataması yapılacak | Sağlık Haberleri

        Bakan Memişoğlu: 2 bin 239 hekim ataması yapılacak

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "1566'sı uzman tabip ve 673'ü tabip olmak üzere toplam 2 bin 239 hekim ataması yapılacaktır" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 19:26 Güncelleme: 02.05.2025 - 19:26
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        Bakan Memişoğlu: 2 bin 239 hekim ataması yapılacak
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        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "122'nci Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için münhal kadrolar 'http://yhgm.saglik.gov.tr' adresinde yayımlanmıştır. 1566'sı uzman tabip ve 673'ü tabip olmak üzere toplam 2 bin 239 hekim ataması yapılacaktır. Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. (DHA)

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