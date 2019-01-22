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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katılımlarıyla "Kadının Güçlenmesi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokol" töreni gerçekleştirildi.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleştirilen protokol töreninde konuşan Bakan Selçuk, şiddetin sadece kadını değil, çocukları ve tüm toplumu etkilediğini belirtti. Şiddetin insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu dile getiren Selçuk, "Tüm kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği içerisinde kadına yönelik şiddetle mücadele etmekteyiz. İnsanı değersizleştiren, fiziksel ve ruhsal bütünlüğüne ağır zarar veren, ayrıca kadın üretkenliğine, çalışma kapasitesini de olumsuz etkileyen şiddete karşı her alanda mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Şiddet kime uygulanırsa uygulansın sıfır tolerans ilkesiyle bu alandaki mücadelemizi sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.
"ERKEKLERE YÖNELİK PROGRAMLARIN ARTTIRILMASINI ÖNEMSİYORUZ"
Şiddet mağduru kadınların korunmasını sağlamak amacıyla kurumsal hizmetlerin devam ettiğini kaydeden Selçuk, yerelde 81 ilde il eylem planlarının izlenmeye devam ettiğini söyledi. Şiddet önleme ve izleme merkezlerinin de çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Selçuk, "Şiddet kimden gelirse gelsin biz şiddetin her türlüsüne karşıyız. Kurumsal hizmetler ve uygulamaların yanı sıra şiddete karşi mücadelede en etkin yollardan birisine eğitim ve farkındalığı arttırmak.Kadına yönelik şiddetle mücadelede zihinsel dönüşümün sağlanmasında, en önemli etken erkeklerin farkındalığının ve duyarlılığının geliştirilmesi, dolayısıyla erkeklere yönelik programlarım artırılmasını önemsiyoruz. Bu manada 2013 yılından itibaren Milli Savunma Bakanlığımız ile işbirliği protokollerimiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz eğitimler ve seminerler oldu. Söz konusu seminerlerle 2018'in ilk dört ayında yaklaşık 99 bin er ve erbaşa ulaştık. Tüm celp dönemleri boyunca vereceğimiz seminerlerle bu rakamın 500 bine yaklaşacağını umuyoruz" diye konuştu.
Bakan Selçuk, enbüyük arzularının şiddetin insan ve toplum hayatından tamamen çıkartılması, kadınların hayatın her alanında çok daha güçlü yer alabilmesi olduğunu dile getirdi. Konuşmaların ardından iki bakan arasında protokol imzalandı.
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