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Bakan Selçuk: Sağlık anlamında riske girmeden okullarımızı peyderpey açma kararlılığımız devam ediyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Uzaktan eğitim yüz yüze eğitimden daha meşakkatlidir, daha zordur. Bu zorluğu gönülden destek vererek yukarıya taşıyan arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum" dedi

Bakan Selçuk: Sağlık anlamında riske girmeden okullarımızı peyderpey açma kararlılığımız devam ediyor
Bakan Selçuk: Sağlık anlamında riske girmeden okullarımızı peyderpey açma kararlılığımız devam ediyor
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DHA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sağlık anlamında herhangi bir riske girmeden, sadece bilimin verileriyle hareket ederek okulları peyderpey açma noktasında kararlılıklarının devam ettiğini söyledi.

Bakan Selçuk, Edirne programı kapsamında Kırkpınar Spor Lisesinde düzenlenen Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, böyle güzel bir günde bir araya gelmekten, yeni okullar açmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

"156 ATÖLYE ÇOCUKLARIN HAYATINI ÇOK ZENGİNLEŞTİRECEKTİR"

İnşaatı biten okulları öğretmenlerin, çocukların hizmetine sunduklarını dile getiren Selçuk, bugün de Edirne'de 6 okul, 156 tasarım beceri atölyesinin toplu açılışını yapacaklarını ifade etti.

Eğitimin sadece üzerinde kağıt kalemle durulan, ezberlenen içerikler olmadığını anlatan Selçuk, "Uygulamadır, atölyedir, tecrübedir, deneyimdir ve yaşantıdır. İşte bu 156 atölye özellikle öğrencilerin becerilerini geliştirerek, çocukların hayatını çok zenginleştirecektir. Öğrencilerin kişiliklerini geliştirme, meslekleri tanıma konusunda da çok büyük mesafe almasını sağlayacaktır. Açılan okul ve atölyelerin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Bakan Selçuk, Kırkpınar Spor Lisesi açılışının Edirne için çok özel bir anlamı olduğunu, güreşin kent için ne kadar önem taşıdığını bildiğini vurguladı.

"UZAKTAN EĞİTİM YÜZ YÜZE EĞİTİMDEN DAHA MEŞAKKETLİDİR"

Okulların sadece binalar, derslerin işlendiği yer olarak görülmemesi gerektiğine işaret eden Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Okul bir hayat sahnesidir. Yaşam alanıdır. Çocukların sosyalleşmesinde şahsiyetlerinin gelişmesinde etkisi asla yadsınamaz. Bu çerçevede sağlık anlamında herhangi bir riske girmeden, sadece bilimin verileriyle hareket ederek okullarımızı peyderpey açmak noktasında kararlılığımız devam ediyor. Uzaktan eğitim yüz yüze eğitimden daha meşakkatlidir, daha zordur. Bu zorluğu gönülden destek vererek yukarıya taşıyan arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum."

Bakan Selçuk, hayırseverlere yaptırdıkları okullar nedeniyle teşekkür ederek, bu okulların kendilerine farklı bir enerji verdiğini, millet olarak beraber hareket etmenin zevkini yaşadıklarını söyledi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp de tüm dünyanın zor bir süreçten geçtiğini, salgının gündelik hayatta birçok alışkanlığı değiştirdiğini kaydetti.

Edirne'nin eğitim açısından da şanslı bir şehir olduğunu belirten Canalp, şöyle konuştu: "Çünkü derslik başına düşen öğrenci sayımız, derslik sayımız, öğrenci başına düşen öğretmen sayılarımızı karşılaştırdığımız zaman Türkiye'nin çok ötesine geldiğimizi, devletimizin, hükümetimizin sağlamış olduğu imkanlarla çok rahatlıkla ve memnuniyetle söyleyebilirim. Sayın Bakanım, 2023 vizyonu çalışmanızla beraber biz de Edirne'mizde 2023 İl Vizyon çalışmamızı yaptık. Şunu memnuniyetle söyleyebilirim ki 2023 İl Vizyon çalışmasını yapan bizim İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz olmuştur."

Konuşmaların ardından Bakan Selçuk, eğitim kurumlarının toplu açılışını yaptı.

OKUL ZİYARETİ

Bakan Selçuk, merkeze bağlı Tayakadın köyündeki Şehit Cem Havale İlk ve Ortaokulunu da ziyaret etti. Sınıflarda öğrenci ve öğretmenlerle bir süre sohbet eden Selçuk, okul bahçesinde çocukların oynadığı oyunu izledi. Edirnespor Başkanı Savaş Üner tarafından kendisine hediye edilen takım forması ve atkıyı alan Selçuk, okul çıkışında vatandaşlarla selamlaştı.

Köyde bir vatandaşın, "Köyümüze yakışır okul istiyoruz" şeklindeki talebine Selçuk, "İnşallah o da olur, eğitim çocuklarımızın geleceği açısından çok önemli, merak etmeyin onu da oturur, çalışırız" yanıtını verdi.

Bakan Selçuk, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i makamında ziyaret ederek kente yapılan eğitim yatırımları hakkında bilgi aldı.

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