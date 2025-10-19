Bakan Şimşek, ABD temaslarını değerlendirdi

Şimşek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'deki temaslarına ilişkin bilgi verdi.

Dünya Bankası ve IMF yıllık toplantıları ile G20 Maliye Bakanları toplantısına katıldığı ABD'de son derece verimli temaslarda bulunduklarını aktaran Şimşek, "Yatırım bankalarının düzenlediği geniş katılımlı toplantılarda yatırımcılarla bir araya geldik. Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını, programımızdaki somut ilerlemeleri ve güçlü yatırım potansiyelimizi paylaştık." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, ayrıca birçok mevkidaşıyla ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesi, ticaret ve yatırımların artırılması konularında ikili görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Çok taraflı kalkınma bankalarının üst düzey yöneticileriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla ve düşünce kuruluşlarıyla da görüş alışverişinde bulunduklarını bildiren Şimşek, "Türkiye ekonomisine duyulan güven ve artan ilgiyi memnuniyetle gözlemliyoruz" ifadesini kullandı.