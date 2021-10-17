Bakan Soylu, Ahpanos Vadisi'ni inceledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Bakan Soylu, Ahpanos Vadisi'ni inceledi
ABONE OL

İçişleri Bakanı Soylu Ahpanos Vadisi'nde incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli Ahpanos Vadisi girişini tutan Şehit Jandarma Er Murat Nuraydın Kontrol Kulesi'nde görevli askerleri ziyaret etti. Bölge hakkında İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan'dan bilgi alan Soylu'ya, Jandarma Özel Harekat timlerinin kullandığı silah ve teçhizatlar tanıtıldı

Bakan Soylu, Ahpanos Vadisi'ni inceledi
Bakan Soylu, Ahpanos Vadisi'ni inceledi
0:00 / 0:00
AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli Ahpanos Vadisi girişini tutan Şehit Jandarma Er Murat Nuraydın Kontrol Kulesi'nde görevli askerleri ziyaret etti.

Temaslarda bulunmak üzere Tunceli'ye gelen Soylu, 2 bin 160 rakımlı Seydihüseyin Tepesi'nde bulunan kontrol kulesine geçti. Bölge hakkında İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan'dan bilgi alan Soylu'ya, Jandarma Özel Harekat timlerinin kullandığı silah ve teçhizatlar tanıtıldı.

Askerlerle tek tek sohbet eden Soylu, fotoğraf çektirdikten sonra alandan ayrıldı. Soylu'ya, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan eşlik etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kayıp oğlunu 10 yıldır arıyor
GÜNDEM Kayıp oğlunu 10 yıldır arıyor
Bıçaklı saldırganı linçten polis kurtardı! - Haberler
GÜNDEM Bıçaklı saldırganı linçten polis kurtardı!
Son dakika: Aşiretlerden teröre karşı birlik mesajı
GÜNDEM Aşiretlerden teröre karşı birlik mesajı
Tebareke okunuşu: Arapça ve Türkçe: Diyanet Kur'an meali: Mülk (Tebareke) suresi
GÜNDEM Mülk Suresi okunuşu
Giresun'da 8 kişi 'güzelavrat' otundan zehirlendi! - Haberler
GÜNDEM Giresun'da 8 kişi 'güzelavrat' otundan zehirlendi!
Son dakika: Alkollü sürücünün çarptığı bisikletli çocuk öldü
GÜNDEM Alkollü sürücünün çarptığı bisikletli çocuk öldü
Zonguldak Valiliği'nden 'Gençliğe Hitabe' açıklaması - Haberler
GÜNDEM Zonguldak Valiliği'nden 'Gençliğe Hitabe' açıklaması
Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu tekrar bürokratlara seslendi
GÜNDEM Kılıçdaroğlu tekrar bürokratlara seslendi
Son dakika: 783 yıllık Selçuklu hanında defineci talanı - Tokat haberleri
GÜNDEM 783 yıllık Selçuklu hanında defineci talanı
SEL ALARMI... Son dakika: Karadeniz için şiddetli yağış uyarısı! - Haberler
GÜNDEM Karadeniz için şiddetli yağış uyarısı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.