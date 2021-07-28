Diyarbakır annelerinin üçünün çocuklarına kavuşmasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu ifadelere yer verdi: Diyarbakır Anneleri'nin 3'ü daha, evladını terör örgütünden çekip aldı. Anne yüreği, Anne gücü, Anne sevgisi... Başarıyorlar. Korkmuyorlar. Tüm annelere güç veriyorlar... “Yeni dönem, annelerin dönemi” KAHROLSUN TERÖRİZM YAŞASIN ANNELER...