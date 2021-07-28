Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Bakan Soylu: Diyarbakır Anneleri'nin 3'ü daha, evladını terör örgütünden çekip aldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır annelerinden üçünün çocuklarına kavuşmasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır Anneleri'nin 3'ü daha, evladını terör örgütünden çekip aldı" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu: Diyarbakır Anneleri'nin 3'ü daha, evladını terör örgütünden çekip aldı

Diyarbakır annelerinin üçünün çocuklarına kavuşmasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu ifadelere yer verdi: Diyarbakır Anneleri'nin 3'ü daha, evladını terör örgütünden çekip aldı. Anne yüreği, Anne gücü, Anne sevgisi... Başarıyorlar. Korkmuyorlar. Tüm annelere güç veriyorlar... “Yeni dönem, annelerin dönemi” KAHROLSUN TERÖRİZM YAŞASIN ANNELER...

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

YKS tercih robotu ekranı: YÖK Atlas tercih işlemleri nasıl yapılır?
GÜNDEM YÖK Atlas tercih işlemleri nasıl yapılır?
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan açıklama
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan açıklama
Üniversiteler açılacacak mı 2021 2022? YÖK açıkladı: Üniversiteler ne zaman yüz yüze eğitime başlıyor?
GÜNDEM Üniversiteler açılacacak mı 2021 2022?
Eşit ağırlık bölümleri: 2021 Eşit ağırlık bölümleri neler?
GÜNDEM Eşit ağırlık bölümleri neler?
Hakkari- Van yolu heyelan nedeniyle kapandı - Haberler
GÜNDEM Hakkari- Van yolu heyelan nedeniyle kapandı
MSB kura sonuçları 2021: Milli Savunma Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı?
GÜNDEM MSB kura sonuçları açıklandı mı?
İşçileri taşıyan minibüs dereye uçtu: 5 yaralı
GÜNDEM İşçileri taşıyan minibüs dereye uçtu!
Okul öncesi öğretmenliği taban puanları: 2021 Okul öncesi öğretmenliği kaç puan?
GÜNDEM 2021 Okul öncesi öğretmenliği kaç puan?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayşegül Biçer ile görüştü - Son dakika haberleri
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan o anne ile görüştü
Şanlıurfa'da sacdan kaydırak! Vücutlarında yanıklar oluştu - Son dakika haberleri
GÜNDEM Sacdan kaydırak tepkisi