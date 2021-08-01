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Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, orman yangınları nedeniyle oluşan toplumsal duyarlılığı yönlendirmek isteyen provokatörlere dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi. Kötülükten ve kaostan beslenenlerin özellikle sosyal medyada zehir saçtığını belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Biz, her insanın olduğu gibi; her ağacın, her hayvanın, her börtü böceğin hayat hakkını son nefesimize kadar koruruz. Kaos isteyenlerin, nefret tohumu ekenlerin, toplumun vicdanını istismar edenlerin oyunlarına gelmeyiz. Dezenformasyonla, yalan haberlerle toplumun moral durumunu bozmak isteyenler amaçlarına kavuşamayacaklardır. Orman yangınları üzerinden kardeşliğimizi hedef alarak daha büyük yangınları tutuşturmak isteyenleri tanıyoruz. Gün, kaos isteyen, gerilim isteyen, kavga ve şiddet isteyenlerin emellerini boşa çıkaracak, 85 milyon vatandaşımızın birlik ve beraberlik günüdür. Bütün yangınları birlik ve beraberlik ruhuyla söndüreceğiz ve inşallah sonsuza kadar bir olacağız."