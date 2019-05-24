İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'daki durağı tarihi Mısır Çarşısı oldu. Burada esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Soylu, çarşıda alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti.



ÇARŞI ESNAFINDAN ÖZEL TEŞEKKÜR

Mısır Çarşısı esnafı Bakan Süleyman Soylu'ya, turizm polisinin yaptığı çalışmalardan ötürü özel teşekkür etti. Bölgedeki turizm polislerinin görevlerini son derece sorumlu ve titiz bir şekilde gerçekleştirdiğini belirten Mısır Çarşısı esnafı, durumdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

TURİZM POLİSLERİYLE KARŞILAŞTI



Soylu, Mısır Çarşısı'nda esnafla sohbet esnasında turizm polisleriyle karşılaştı. Burada turizm polisleriyle ayak üstü konuşan Soylu herhangi bir sorunlarının olup olmadığını sordu.

"EVLENME YAŞIN GELMEDİ Mİ?"

Bakan Soylu'nun yanına gelen iki turizm polisiyle geçen renkli ve samimi diyalog dikkat çekti. Turizm polisleriyle tek tek ilgilenerek herhangi bir sorunlarının olup olmadığını s oran Soylu 'kaç yaşındasın, evli misin' demesi üzerine genç polis 'bekarım' cevabını verdi. Bunun üzerine Soylu 'zamanı gelmedi mi' diye sordu.