Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bakan Tunç'tan 10'uncu yargı paketine ilişkin açıklama

        Adalet Bakanı Tunç'tan TBMM'ye sunulan 10'uncu yargı paketine ilişkin açıklama

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM'ye sunulan 10'uncu yargı paketine ilişkin, "Kanun teklifi, ceza adaleti sistemini daha etkin hale getiren, infaz sistemini daha da güçlendiren, cezasızlık algısını ortadan kaldıran, suç ve suçluyla etkin mücadele sağlayan, suç işlenmesini önleyen ve caydırıcılığı artıran, bazı suçların cezalarının artırılmasını öngören önemli düzenlemeleri içermektedir." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 16:25 Güncelleme: 29.05.2025 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Tunç'tan 10'uncu yargı paketine ilişkin açıklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler tarafından kamuoyuyla paylaşılan ve AK Partili milletvekillerince TBMM'ye sunulan, kamuoyunda "10. yargı paketi" olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin hayırlı olmasını diledi.

        Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan hedefler doğrultusundaki ilk yargı paketi olan kanun teklifinin 30 maddeden oluştuğunu belirten Tunç, şunları kaydetti:

        "Kanun teklifi, ceza adaleti sistemini daha etkin hale getiren, infaz sistemini daha da güçlendiren, cezasızlık algısını ortadan kaldıran, suç ve suçluyla etkin mücadele sağlayan, suç işlenmesini önleyen ve caydırıcılığı artıran, bazı suçların cezalarının artırılmasını öngören önemli düzenlemeleri içermektedir. Kanun teklifinin milletvekillerimizin takdiriyle uzlaşı içerisinde Gazi Meclisimizde kabul edileceğine yürekten inanıyorum. Amacımız toplumumuzu suçtan korumak, toplumsal barış ve huzura katkı sunmak, vatandaşlarımızın adalete en etkin şekilde erişimini sağlamak, hukuk sistemimizin güven veren yapısını daha da güçlendirmektir."

        Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak için çalışmalara kararlılıkla devam edeceklerini de vurguladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dört millet bahçesi açılıyor
        Dört millet bahçesi açılıyor
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı kabul etti
        ABD Suriye Büyükelçiliğini açtı
        ABD Suriye Büyükelçiliğini açtı
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Trump-Musk ayrılığının perde arkasında ne var?
        Trump-Musk ayrılığının perde arkasında ne var?
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Kanlı arazi! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Kanlı arazi! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci zehirlemek isteyenlere karşı dikkatliyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci zehirlemek isteyenlere karşı dikkatliyiz
        "İnşallah İstanbul barış süreci yeniden başlayacak"
        "İnşallah İstanbul barış süreci yeniden başlayacak"
        Eski eşinin sevgilisine ölüm tuzağı kurdu!
        Eski eşinin sevgilisine ölüm tuzağı kurdu!
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        Hastane yatağından kalkıp spora koştu
        Hastane yatağından kalkıp spora koştu
        Yeni para birimi geliyor
        Yeni para birimi geliyor
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı