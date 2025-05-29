Bakan Tunç'tan 10'uncu yargı paketine ilişkin açıklama

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler tarafından kamuoyuyla paylaşılan ve AK Partili milletvekillerince TBMM'ye sunulan, kamuoyunda "10. yargı paketi" olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin hayırlı olmasını diledi.

Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan hedefler doğrultusundaki ilk yargı paketi olan kanun teklifinin 30 maddeden oluştuğunu belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Kanun teklifi, ceza adaleti sistemini daha etkin hale getiren, infaz sistemini daha da güçlendiren, cezasızlık algısını ortadan kaldıran, suç ve suçluyla etkin mücadele sağlayan, suç işlenmesini önleyen ve caydırıcılığı artıran, bazı suçların cezalarının artırılmasını öngören önemli düzenlemeleri içermektedir. Kanun teklifinin milletvekillerimizin takdiriyle uzlaşı içerisinde Gazi Meclisimizde kabul edileceğine yürekten inanıyorum. Amacımız toplumumuzu suçtan korumak, toplumsal barış ve huzura katkı sunmak, vatandaşlarımızın adalete en etkin şekilde erişimini sağlamak, hukuk sistemimizin güven veren yapısını daha da güçlendirmektir."